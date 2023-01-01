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РФС назначил арбитра на матч за Суперкубок России

Стало известно, кто обслужит ближайшую игру «Зенита» и «Спартака».

На матче за Суперкубок России будет работать Владимир Москалев.

Его помощники – Валерий Данченко и Максим Ковалев, резервный судья – Кирилл Левников, VAR – Сергей Карасев, AVAR – Максим Гаврилин.

  • «Зенит» и «Спартак» встретятся в субботу, 9 июля.
  • Команды разыграют Суперкубок на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

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Источник: сайт РФС

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Сегодня, 12:26
Комментарии9
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    Рейтинг: +7132

    BarStep 5 минут назад

    Судьишка-то промосковский с потрохами...
    Точнее - антизенитовец будет..
    Но Зениту пох на качество судейства всегда..
    Будем просто играть в футбол и если нужно терпеть..

    Но, - это качество настоящих мужчин и хороших спортсменов..
    Да, самые "непринципиальные" наши соперники??!
    Играем или ноем???

    0
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    Рейтинг: +3838

    ААМ 44 минуты назад

    Судья, как судья. Не из Москвы или Питера. В остальном, что имеем

    0
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    Рейтинг: +4773

    neim 1 час назад

    Ну все, осталось мяч квадратный на поле выкатить и стопроцентная отмазка у Спартака, на случай проигрыша, готова ))).

    0
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    Рейтинг: +19750

    Аvenger 1 час назад

    Москалев- Значит из Москвы.

    0
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    Рейтинг: +10965

    Алексей З 1 час назад

    Кто сомневался !!!!
    Ещё неделю назад предсказывал, что без троицы ( Москалёв, Иванов и Мешков ) не обойдутся.
    Всё что можно Миллер задействовал.
    Как ещё пьяного мушкетёра не задействовали ?
    "Порадуйтесь на своём веку"...

    3
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    Рейтинг: +4202

    Snek > Алексей З 25 минут назад

    Последний раз когда Москалёв вас судил, его ошибки сделали Спартаку победу над ЦСКА, так что я хз, чего он вам не нравится, наоборот радоваться нужно.

    0
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    Рейтинг: +10965

    Алексей З > Snek 11 минут назад

    Этот человек из питерского пула , обеспечивающий нужный результат для Зенита.
    Кстати именно он с Левниковым судили финал кубка , где под микроскопом рассматривали чистый гол Спартака и где дали "левый" пенальти в ворота КБ на последней минуте игры.
    Ох...ть какое совпадение !

    0
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    Рейтинг: +521

    Октавиус 2 часа назад

    ждём оценку от Заремы

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    Рейтинг: +10965

    Алексей З > Октавиус 1 час назад

    Что вы хотите услышать , сами не догоняли ?

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