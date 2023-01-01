РФС назначил арбитра на матч за Суперкубок России

Судьишка-то промосковский с потрохами...
Точнее - антизенитовец будет..
Но Зениту пох на качество судейства всегда..
Будем просто играть в футбол и если нужно терпеть..
Но, - это качество настоящих мужчин и хороших спортсменов..
Да, самые "непринципиальные" наши соперники??!
Играем или ноем???
Стало известно, кто обслужит ближайшую игру «Зенита» и «Спартака».
На матче за Суперкубок России будет работать Владимир Москалев.
Его помощники – Валерий Данченко и Максим Ковалев, резервный судья – Кирилл Левников, VAR – Сергей Карасев, AVAR – Максим Гаврилин.
- «Зенит» и «Спартак» встретятся в субботу, 9 июля.
- Команды разыграют Суперкубок на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.