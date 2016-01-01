В «Химках» отреагировали на обвинения Селюка в адрес Юрана во взяточничестве

Два хахла обвиняют друг друга - обычное дело!
Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал обвинения агента Дмитрия Селюка в адрес главного тренера клуба Сергея Юрана в продаже мест в составе.
«Мы знаем о том, что ходили такие слухи относительно денежных средств, которые он собирает. Я говорил по этому поводу с командой и в 2020-м году, и сейчас. Никто этого не подтвердил. Здесь у меня есть контакт с ребятами.
У Селюка с Юраном, видимо, есть какие-то свои взаимоотношения, какая-то личная, сложная история», – сказал Терюшков.
- В феврале Юран возглавил «Химки» и спас команду от вылета из РПЛ.
- В стыковых матчах он обыграл свой бывший клуб – «СКА-Хабаровск».