В «Химках» отреагировали на обвинения Селюка в адрес Юрана во взяточничестве

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал обвинения агента Дмитрия Селюка в адрес главного тренера клуба Сергея Юрана в продаже мест в составе.

«Мы знаем о том, что ходили такие слухи относительно денежных средств, которые он собирает. Я говорил по этому поводу с командой и в 2020-м году, и сейчас. Никто этого не подтвердил. Здесь у меня есть контакт с ребятами.

У Селюка с Юраном, видимо, есть какие-то свои взаимоотношения, какая-то личная, сложная история», – сказал Терюшков.