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В «Химках» отреагировали на обвинения Селюка в адрес Юрана во взяточничестве

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал обвинения агента Дмитрия Селюка в адрес главного тренера клуба Сергея Юрана в продаже мест в составе.

«Мы знаем о том, что ходили такие слухи относительно денежных средств, которые он собирает. Я говорил по этому поводу с командой и в 2020-м году, и сейчас. Никто этого не подтвердил. Здесь у меня есть контакт с ребятами.

У Селюка с Юраном, видимо, есть какие-то свои взаимоотношения, какая-то личная, сложная история», – сказал Терюшков.

  • В феврале Юран возглавил «Химки» и спас команду от вылета из РПЛ.
  • В стыковых матчах он обыграл свой бывший клуб – «СКА-Хабаровск».

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Источник: Metaratings

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Комментарии1
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    Рейтинг: +16466

    paracetamol 19 минут назад

    Два хахла обвиняют друг друга - обычное дело!

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