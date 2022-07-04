Сутормин: «Моя мама обнимала Дзюбу и думала, что это актер»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин рассказал о забавном случае с участием бывшего одноклубника Артема Дзюбы.

– В раздевалке без Дзюбы не стало скучнее?

– Скучнее не стало – стало тише, ха-ха! У нас так много теперь никто не разговаривает. В раздевалке так же весело, мы с ребятами смеемся.

Конечно, Артем создавал свою атмосферу. Мы стараемся ее поддерживать.

– Расскажи самую смешную историю про Дзюбу, которую никто не знает.

– Был один случай. Когда мы стали чемпионами в прошлом году, Артем вышел на поле в костюме Дэдпула.

А моя мама подумала, что это какой-то актер. Обнимала Артема и не знала, кто это. Только потом уже поняла, когда Дзюба снял маску.