Сутормин: «Моя мама обнимала Дзюбу и думала, что это актер»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин рассказал о забавном случае с участием бывшего одноклубника Артема Дзюбы.
– В раздевалке без Дзюбы не стало скучнее?
– Скучнее не стало – стало тише, ха-ха! У нас так много теперь никто не разговаривает. В раздевалке так же весело, мы с ребятами смеемся.
Конечно, Артем создавал свою атмосферу. Мы стараемся ее поддерживать.
– Расскажи самую смешную историю про Дзюбу, которую никто не знает.
– Был один случай. Когда мы стали чемпионами в прошлом году, Артем вышел на поле в костюме Дэдпула.
А моя мама подумала, что это какой-то актер. Обнимала Артема и не знала, кто это. Только потом уже поняла, когда Дзюба снял маску.
- Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
- Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
- Форвард покинул клуб в качестве свободного агента.
Источник: «Спорт-Экспресс»