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Сутормин: «Моя мама обнимала Дзюбу и думала, что это актер»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин рассказал о забавном случае с участием бывшего одноклубника Артема Дзюбы.

– В раздевалке без Дзюбы не стало скучнее?

– Скучнее не стало – стало тише, ха-ха! У нас так много теперь никто не разговаривает. В раздевалке так же весело, мы с ребятами смеемся.

Конечно, Артем создавал свою атмосферу. Мы стараемся ее поддерживать.

– Расскажи самую смешную историю про Дзюбу, которую никто не знает.

– Был один случай. Когда мы стали чемпионами в прошлом году, Артем вышел на поле в костюме Дэдпула.

А моя мама подумала, что это какой-то актер. Обнимала Артема и не знала, кто это. Только потом уже поняла, когда Дзюба снял маску.

  • Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
  • Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
  • Форвард покинул клуб в качестве свободного агента.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 10:21
Комментарии7
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    Рейтинг: +489

    KPCC-SPB 43 минуты назад

    пусть радуется что не вышло как с мамой стифлера

    0
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    Рейтинг: +737

    Riot Zero 1 час назад

    Актёр фильмов для взрослых.

    1
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    Рейтинг: +3518

    Иван Петров 1986 3 часа назад

    Посмотрела бы мама его умелые ручонки в инете! А сегодня что день еще одного придурка из бомжатника?

    2
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    Рейтинг: +10965

    Алексей З 3 часа назад

    Дзюба пример для многих .
    Вот как "медные трубы" сносят голову.

    3
    Ответить
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    Рейтинг: +22925

    DOCTOR PENALTY 3 часа назад

    Так и есть, вся страна видела знаменитые ролики, в которых он снимался: с Азмункой, на диване, диспут с пацанами на трибуне.

    2
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    Рейтинг: +7704

    vladik12 3 часа назад

    А что, не актер? Многие до сих не отошли от его знаменитой работы 2020 года.

    3
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    Рейтинг: +14173

    Fusballer 3 часа назад

    Дзюба и есть актёр.

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