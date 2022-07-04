Семак высказался о необходимости усиления обороны «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подтвердил, что ожидает покупку еще одного центрального защитника.

– Сегодня Александр Медведев сообщил, что клуб близок к покупке правого центрального защитника. Возможно, в конце лета еще будет рассматриваться вопрос по левому центральному защитнику. Почему приоритет отдан именно правому центральному защитнику, с учетом того, что есть Чистяков, Ловрен, Адамов? В зависимости от структуры могут быть разные варианты, но почему именно правый центральный защитник?

– У нас одна вакантная позиция на место центрального защитника с учетом ухода Ярослава Ракицкого. Главное, чтобы он был. А правая или левая нога – думаю, что левоногого защитника найти достаточно сложно.

Этим вопросом сейчас занимается клуб, но в любом случае, сейчас нам нужен еще хотя бы один защитник в центральную зону.

У нас и Дима Чистяков при необходимости может сыграть слева, и Деян Ловрен. Поэтому есть сложности с нехваткой именно левоногого защитника, но они не критичны.

Главное нам хотя бы одного защитника взять, чтобы на место, которое у нас есть, мы получили игрока, который будет составлять конкуренцию нашим центральным защитникам.

По поводу приобретения левого, думаю, сначала нам нужно одного подписать, а потом уже думать, куда двигаться дальше.