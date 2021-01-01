Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
2 Тест: угадайте второе гражданство футболиста
Тест: угадайте второе гражданство футболиста
3 Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов

«Я хочу быть здесь». Форвард «Локомотива» Керк не собирается уезжать из России

Нападающий «Локомотива» Джирано Керк рассказал о своих планах на будущее. 26-летний нидерландец дал понять, что не собирается пользоваться поправкой ФИФА и расторгать в одностороннем порядке контракт с московским клубом.

«Сборы в Баковке проходят отлично! Мое будущее? Я здесь, я хочу быть в «Локомотиве». Свое решение я менять не планирую», – сказал Керк.

  • Керк играет за «Локо» с 2021 года.
  • В прошлом сезоне он забил 5 голов и сделал 4 ассиста в 28 матчах.
  • Контракт форварда с клубом рассчитан до конца сезона-2024/25.

Новости по теме
Керк: «Локомотив» будет бороться за чемпионство в новом сезоне» 8
Керк: «Ошибки Гилерме? Следует спросить у него»
Керк – об уходе из «Локо»: «Нужно подумать. Не могу сказать, что будет в следующем сезоне» 1
Источник: «Спорт-Экспресс»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 20:10
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11