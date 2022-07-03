«Я хочу быть здесь». Форвард «Локомотива» Керк не собирается уезжать из России

Нападающий «Локомотива» Джирано Керк рассказал о своих планах на будущее. 26-летний нидерландец дал понять, что не собирается пользоваться поправкой ФИФА и расторгать в одностороннем порядке контракт с московским клубом.
«Сборы в Баковке проходят отлично! Мое будущее? Я здесь, я хочу быть в «Локомотиве». Свое решение я менять не планирую», – сказал Керк.
- Керк играет за «Локо» с 2021 года.
- В прошлом сезоне он забил 5 голов и сделал 4 ассиста в 28 матчах.
- Контракт форварда с клубом рассчитан до конца сезона-2024/25.
Источник: «Спорт-Экспресс»