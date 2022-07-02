Чалов прокомментировал возвращение в ЦСКА

Нападающий Федор Чалов вернулся в ЦСКА после аренды в «Базеле». Он уже в Новогорске, где москвичи готовятся к сезону.

«С «Базелем» я провел полноценные сборы, поэтому в работу влился без проблем. Пока решили из-за длинного перелета немного ограничить нагрузки, но уже с завтрашнего дня буду тренироваться полноценно. Физически чувствую себя хорошо, к сезону буду готов», – сказал Чалов.