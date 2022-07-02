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Чалов прокомментировал возвращение в ЦСКА

Нападающий Федор Чалов вернулся в ЦСКА после аренды в «Базеле». Он уже в Новогорске, где москвичи готовятся к сезону.

«С «Базелем» я провел полноценные сборы, поэтому в работу влился без проблем. Пока решили из-за длинного перелета немного ограничить нагрузки, но уже с завтрашнего дня буду тренироваться полноценно. Физически чувствую себя хорошо, к сезону буду готов», – сказал Чалов.

  • В составе «Базеля» Чалов забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.
  • Контракт форварда с ЦСКА действует до 2024 года.

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Источник: телеграм-канал Sport24

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02.07.2022 22:28
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