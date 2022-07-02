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«Сильная лига, уважаемая в Европе». Агент новичка «Оренбурга» – о РПЛ

Хосе Луис Родригес Чавес, агент новичка «Оренбурга» Джимми Марина Вильчеса, объяснил выбор игрока в пользу российского клуба.

«Мы верим, что Джимми может продолжать расти как игрок и помогать команде достигать спортивных целей, и у клуба они есть.

Он очень доволен отношением всего технического и административного персонала «Оренбурга».

Мы понимаем, что российская лига – сильная лига, уважаемая в Европе.

Мы также понимаем, что сейчас есть ограничения на европейские соревнования, но это не проблема – Джимми сосредоточится на том, чтобы помогать команде изо дня в день», – сказал агент.

  • Марин – игрок сборной Коста-Рики (10 матчей, 1 гол).
  • Рыночная стоимость хавбека – 325 тысяч евро.
  • Он перешел в «Оренбург» из «Депортиво Саприссы».

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Источник: Sport24

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Комментарии4
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    Рейтинг: +4356

    PAREVG. 2 часа назад

    Он что, из какой-то другой реальности. где РПЛ - сильная лига, уважаемая в Европе???

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    Рейтинг: +14

    НикКин 2 часа назад

    Вроде взрослый парень а в сказки верит )))

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    Рейтинг: +10921

    Алексей З 3 часа назад

    " Уважаемая" ?
    Походу его в джунглях нашли.

    0
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    Рейтинг: +12978

    playsh 3 часа назад

    Где лизать так научился,Чавес?

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