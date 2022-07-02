«Сильная лига, уважаемая в Европе». Агент новичка «Оренбурга» – о РПЛ

Хосе Луис Родригес Чавес, агент новичка «Оренбурга» Джимми Марина Вильчеса, объяснил выбор игрока в пользу российского клуба.

«Мы верим, что Джимми может продолжать расти как игрок и помогать команде достигать спортивных целей, и у клуба они есть.

Он очень доволен отношением всего технического и административного персонала «Оренбурга».

Мы понимаем, что российская лига – сильная лига, уважаемая в Европе.

Мы также понимаем, что сейчас есть ограничения на европейские соревнования, но это не проблема – Джимми сосредоточится на том, чтобы помогать команде изо дня в день», – сказал агент.