«Сильная лига, уважаемая в Европе». Агент новичка «Оренбурга» – о РПЛ

Хосе Луис Родригес Чавес, агент новичка «Оренбурга» Джимми Марина Вильчеса, объяснил выбор игрока в пользу российского клуба.
«Мы верим, что Джимми может продолжать расти как игрок и помогать команде достигать спортивных целей, и у клуба они есть.
Он очень доволен отношением всего технического и административного персонала «Оренбурга».
Мы понимаем, что российская лига – сильная лига, уважаемая в Европе.
Мы также понимаем, что сейчас есть ограничения на европейские соревнования, но это не проблема – Джимми сосредоточится на том, чтобы помогать команде изо дня в день», – сказал агент.
- Марин – игрок сборной Коста-Рики (10 матчей, 1 гол).
- Рыночная стоимость хавбека – 325 тысяч евро.
- Он перешел в «Оренбург» из «Депортиво Саприссы».
Источник: Sport24