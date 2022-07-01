«Зенит» лидирует в борьбе за Эраковича из-за «Газпрома». «Црвена Звезда» хочет 10-12 миллионов

«Зенит» ведет переговоры с «Црвеной Звездой» о трансфере защитника Страхиньи Эраковича.

По информации Mozzart Sport, сербский клуб отклонил предложение «Зенита» по игроку в размере 8 миллионов евро и различных бонусов. «Црвена Звезда» намерена получить от 10 до 12 миллионов евро.

Клубы должны договориться о трансфере на выходных в Сочи. 3 июля команды проведут там товарищеский матч.

Несмотря на интерес «Марселя», «Зенит» лидирует в борьбе за игрока благодаря «Газпрому» – общему спонсору с «Црвеной Звездой». Кроме того, российский клуб готов дождаться окончания квалификации еврокубков и подписать Эраковича в конце августа.