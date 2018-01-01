«Зенит» лидирует в борьбе за Эраковича из-за «Газпрома». «Црвена Звезда» хочет 10-12 миллионов

Пусть 30 лямов требуют. Газпром заплатит)))
«Зенит» ведет переговоры с «Црвеной Звездой» о трансфере защитника Страхиньи Эраковича.
По информации Mozzart Sport, сербский клуб отклонил предложение «Зенита» по игроку в размере 8 миллионов евро и различных бонусов. «Црвена Звезда» намерена получить от 10 до 12 миллионов евро.
Клубы должны договориться о трансфере на выходных в Сочи. 3 июля команды проведут там товарищеский матч.
Несмотря на интерес «Марселя», «Зенит» лидирует в борьбе за игрока благодаря «Газпрому» – общему спонсору с «Црвеной Звездой». Кроме того, российский клуб готов дождаться окончания квалификации еврокубков и подписать Эраковича в конце августа.
- В прошедшем сезоне Эракович провел 41 матч и отдал 1 ассист.
- Его контракт с «Црвеной Звездой» рассчитан до 2025 года.
- Рыночная стоимость игрока – 2,5 миллиона евро.