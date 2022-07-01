«Могли сделать суперкоманду». В «Рубине» рассказали о срыве сделки с владельцами «Ман Сити»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов высказался о несостоявшемся вхождении казанского клуба в холдинг City Football Group.

«Это правда, так и есть, мы были рядом, очень близко было. Когда началась СВО (специальная военная операция – прим. «Бомбардира»), он [Ашот Хачатурянц] находился в Лондоне по этому поводу, по переговорам. Я ему дал все бумаги, был очень интересный проект, но, к сожалению, обстановка изменилась.

Какая часть акций? Это было обсуждаемо, самое главное, что они были заинтересованы, несколько вариантов предложено было. Очень интересно для всех, мы могли сделать суперкоманду.

Они просто с Хачатурянцем не встретились. Мы перевели все на английский, все у него было, он им показал, предварительные переговоры провел, в принципе, там все всех устраивало, сейчас должны были уже детали предметно обсуждать.

Более чем серьезный интерес был от владельцев «Сити». Мы считали, что 80%, что у нас все получится, мы на подъеме были. Должно было все пройти хорошо, но что поделать», – сообщил Сайманов.