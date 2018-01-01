Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: угадай футболиста по части имени
Тест: угадай футболиста по части имени
2 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
3 Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
Тест: угадай игрока «Ростова» по факту

«Могли сделать суперкоманду». В «Рубине» рассказали о срыве сделки с владельцами «Ман Сити»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов высказался о несостоявшемся вхождении казанского клуба в холдинг City Football Group.

«Это правда, так и есть, мы были рядом, очень близко было. Когда началась СВО (специальная военная операция – прим. «Бомбардира»), он [Ашот Хачатурянц] находился в Лондоне по этому поводу, по переговорам. Я ему дал все бумаги, был очень интересный проект, но, к сожалению, обстановка изменилась.

Какая часть акций? Это было обсуждаемо, самое главное, что они были заинтересованы, несколько вариантов предложено было. Очень интересно для всех, мы могли сделать суперкоманду.

Они просто с Хачатурянцем не встретились. Мы перевели все на английский, все у него было, он им показал, предварительные переговоры провел, в принципе, там все всех устраивало, сейчас должны были уже детали предметно обсуждать.

Более чем серьезный интерес был от владельцев «Сити». Мы считали, что 80%, что у нас все получится, мы на подъеме были. Должно было все пройти хорошо, но что поделать», – сообщил Сайманов.

Новости по теме
Гендиректор «Балтики» рассказал о разнице в зарплатах между «Рубином» и другими клубами ФНЛ
Экс-игрок «Спартака» Ташаев тренируется с «Рубином»
«Таким компаниям нет смысла даже вести переговоры». Яровинский – об интересе City Football Group к «Рубину»
Источник: ТАСС

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 19:56
Комментарии3
...
  • ...
    Рейтинг: +603

    Lipatoff 24 минуты назад

    И вылет в ФНЛ, тоже было причиной СВО)))

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +13712

    Skull_Boy > Lipatoff 19 минут назад

    А разве нет, если 8 иностранцев был костяк команды

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +220

    Sancool > Skull_Boy 15 минут назад

    +++

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11