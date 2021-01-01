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Хачатурянц назвал клуб РПЛ, который мог войти в холдинг City Football Group

Бывший президент РПЛ Ашот Хачатурянц рассказал о несостоявшемся приходе холдинга City Football Group в российскую лигу.

«Да, я вел переговоры с Сity Group, за которыми стоит фонд Mubadala (эмиратская государственная холдинговая компания – примечание «Бомбардира»).

Помимо того, что они владеют «Ман Сити», был очень интересен опыт: они владеют десятью клубами по всему миру, провели глубочайший анализ российского рынка.

Их материал – они, кстати, его передали – был очень интересен по анализу того, что происходит в РПЛ, и понятно, что я не мог вести переговоры от имени какого-то клуба.

По крайней мере, два клуба могли рассчитывать на то, что «Ман Сити» купит долю у их акционеров, но важно было то, что диалог был настолько конструктивный, мы так быстро двигались.

Было понятно, что это не просто историческое событие, оно качественно может изменить ситуацию, особенно если бы Сity Group приобрел акции немосковского клуба и этот клуб смог бы через короткое время составить конкуренцию «Зениту» и московским клубам.

Могу ли я назвать этот клуб? Речь идет о «Рубине», – сказал Хачатурянц.

  • Ранее сообщалось, что CFG ведет переговоры о покупке акций «Спартака».
  • «Рубин» по итогам сезона-2021/22 вылетел в ФНЛ.

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Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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Сегодня, 15:48
Комментарии4
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    Рейтинг: +17033

    Garrincha58 57 минут назад

    вот за эти закулисные игры тебя и убрали подальше от футбола

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    Рейтинг: +1221

    fakeid > Garrincha58 16 минут назад

    диванная онолитега - она такая, да

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    Рейтинг: +14154

    Fusballer 1 час назад

    А получили "Пари НН" в итоге.

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    Рейтинг: +711

    99-й 1 час назад

    Вроде ж Уфа сити планировали?))

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