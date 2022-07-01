Полузащитник ЦСКА Бийол получил предложение от итальянского клуба

Роберт Чибеж, агент полузащитника ЦСКА Яки Бийола, подтвердил, что к игроку проявляет интерес итальянский клуб.

– Предложение из Италии действительно есть, но пока ситуация далека от заключения сделки.

Мы договорились, что во время выходных Яка сам все обдумает и клубы также обсудят. Но оформить сделку будет непросто.

– ЦСКА готов отпустить Бийола?

– Полагаю, все будет зависеть от переговоров. Мне сложно судить, это разговор между клубами. Если ЦСКА все согласует, они позвонят мне.

Именно из-за этой ситуации игрок взял дополнительные выходные. Мы в любом случае с уважением относимся к ЦСКА.