Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
2 Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
3 Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?

Полузащитник ЦСКА Бийол получил предложение от итальянского клуба

Роберт Чибеж, агент полузащитника ЦСКА Яки Бийола, подтвердил, что к игроку проявляет интерес итальянский клуб.

– Предложение из Италии действительно есть, но пока ситуация далека от заключения сделки.

Мы договорились, что во время выходных Яка сам все обдумает и клубы также обсудят. Но оформить сделку будет непросто.

– ЦСКА готов отпустить Бийола?

– Полагаю, все будет зависеть от переговоров. Мне сложно судить, это разговор между клубами. Если ЦСКА все согласует, они позвонят мне.

Именно из-за этой ситуации игрок взял дополнительные выходные. Мы в любом случае с уважением относимся к ЦСКА.

  • Бийол в прошлом сезоне забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 30 матчах.
  • Его контракт с ЦСКА рассчитан до июня 2023 года.
  • Рыночная стоимость словенца – 3,5 миллиона евро.

Новости по теме
Осипенко отреагировал на слухи об интересе ЦСКА 2
В «Герте» отреагировали на слухи о возможном переходе Эджуке 1
Дзагоева предложили четырем турецким клубам (Eurostavka) 6
Источник: «РБ Спорт»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 15:54
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +25011

    vladimir-7 29 минут назад

    Время пришло, пора продавать Бийола.

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11