Полузащитник ЦСКА Бийол получил предложение от итальянского клуба

Роберт Чибеж, агент полузащитника ЦСКА Яки Бийола, подтвердил, что к игроку проявляет интерес итальянский клуб.
– Предложение из Италии действительно есть, но пока ситуация далека от заключения сделки.
Мы договорились, что во время выходных Яка сам все обдумает и клубы также обсудят. Но оформить сделку будет непросто.
– ЦСКА готов отпустить Бийола?
– Полагаю, все будет зависеть от переговоров. Мне сложно судить, это разговор между клубами. Если ЦСКА все согласует, они позвонят мне.
Именно из-за этой ситуации игрок взял дополнительные выходные. Мы в любом случае с уважением относимся к ЦСКА.
- Бийол в прошлом сезоне забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 30 матчах.
- Его контракт с ЦСКА рассчитан до июня 2023 года.
- Рыночная стоимость словенца – 3,5 миллиона евро.
Источник: «РБ Спорт»