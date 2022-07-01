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Рамос в 2019 году жаловался президенту испанской федерации футбола на судейство в пользу «Барселоны»

El Confidencial опубликовал новую часть переписки между экс-капитаном «Реала» Серхио Рамосом и президентом Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луисом Рубиалесом.

В январе 2019 года после матча «Барселона»«Леганес» (3:1) футболист жаловался на лояльное судейство в отношении каталонцев.

Рамос: «Руби, мы серьезно обеспокоены проблемой VAR, особенно с «Барсой». То, что делают судьи, – настоящий позор. Вы видели сегодня фол Суареса на вратаре при втором голе? Это смешно».

Рубиалес: «Добрый день, Серхио. Ты прекрасно понимаешь, что иногда есть разные мнения о том или ином моменте. Я не уделяю этому повышенное внимание.

Мы ежедневно работаем, чтобы эффективность судейства повышалась. Мы все вместе должны пытаться улучшить наш футбол. Обнимаю. До скорого».

Рамос: «Очень политкорректно, поздравляю. Я ждал личного мнения о вчерашней игре «Барсы», это был скандал.

Победа «Барсы» в лиге уже предопределена. Но я понимаю твою позицию. Обнимаю».

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Источник: Mundo Deportivo

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Комментарии1
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    Рейтинг: +11912

    DeStar 1 час назад

    даже залез посмотрел гол
    Ну да, спорный, но таких спорных голов в каждом туре порой хватает
    барса и так победила 3-1
    А так .. ну может какие-то судьи и отменили был гол, но какие-то бы и засчитали наверное
    По мне так скорее гол

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