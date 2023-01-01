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«Я потерял голову». Родригао – о конфликте с Кухтой

Защитник «Сочи» Родригао вспомнил конфликт с экс-нападающим «Локомотива» Яном Кухтой в 25-м туре РПЛ.

«Это один из самых грустных моментов в моей карьере, потому что я очень не люблю конфликты на поле. Мне нравится просто играть, показывать себя, радовать болельщиков.

В том матче игрок «Локомотива» два раза пытался нанести мне травму. В первом эпизоде, в конце первого тайма он меня ударил в борьбе за мяч и сломал ребро. После второго момента, когда он надавил коленом на то же место, я хотел защититься и немного потерял голову. Думаю, это естественная реакция.

У меня нет никаких сомнений – футболист «Локомотива» сделал это специально. Он знал, что я играю с травмой… Впрочем, я уже давно забыл эту историю.

Правда ли, что хотел разобраться с Кухтой один на один в подтрибунном помещении? Нет. Я не люблю драки. После того эпизода просто хотел с ним поговорить, спросить его, почему он пытался меня ударить. Что я ему сделал плохого?» — сказал Родригао.

  • Судья удалил с поля и Кухту, и Родригао.
  • Футболистов дисквалифицировали на 2 матча.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +10864

    Алексей З 16 минут назад

    Всё бывает. Футбол контактный вид спорта , где порой и травмы наносят и ноги ломают , так что ничего удивительного.

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    Рейтинг: +5704

    Давид59 57 минут назад

    Хорошо помню тот эпизод. Родригао я бы удалять не стал. Ему нанесли травму. Что он должен был делать? Инстинктивно дал поджопник. Хватило бы и горчичника.

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    Рейтинг: +545

    SpartakMoskwa > Давид59 29 минут назад

    Он после этого поджопника чуть массовую драку не устроил

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