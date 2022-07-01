«Я потерял голову». Родригао – о конфликте с Кухтой

Защитник «Сочи» Родригао вспомнил конфликт с экс-нападающим «Локомотива» Яном Кухтой в 25-м туре РПЛ.

«Это один из самых грустных моментов в моей карьере, потому что я очень не люблю конфликты на поле. Мне нравится просто играть, показывать себя, радовать болельщиков.

В том матче игрок «Локомотива» два раза пытался нанести мне травму. В первом эпизоде, в конце первого тайма он меня ударил в борьбе за мяч и сломал ребро. После второго момента, когда он надавил коленом на то же место, я хотел защититься и немного потерял голову. Думаю, это естественная реакция.

У меня нет никаких сомнений – футболист «Локомотива» сделал это специально. Он знал, что я играю с травмой… Впрочем, я уже давно забыл эту историю.

Правда ли, что хотел разобраться с Кухтой один на один в подтрибунном помещении? Нет. Я не люблю драки. После того эпизода просто хотел с ним поговорить, спросить его, почему он пытался меня ударить. Что я ему сделал плохого?» — сказал Родригао.