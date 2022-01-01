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И.о. президента РПЛ Алаев назвал условие для проведения Кубка лиги

Исполняющий обязанности президента РПЛ Александр Алаев рассказал, что нужно для запуска Кубка лиги.

«В вопросе Кубка лиги очень важно соблюсти интересы действующих партнeров. Рабочая группа по Кубку лиги проделала колоссальную работу, далеко продвинулась в этих вопросах.

Но для проведения Кубка лиги нужно найти компромисс с действующими партнeрами, потому что любое изменение в существующей модели соревнований может повлечь за собой пересмотр текущих договорeнностей.

Должна быть чeткая финансовая модель, чтобы клубы понимали, как, сколько и за счeт чего они будут получать призовые. Решение о проведении Кубка лиги должно быть принято большинством клубов.

Любое новое соревнование – сложный процесс. Нам нужно ответить на все существующие вопросы, после чего клубы примут решение, а затем обратятся в РФС с просьбой организовать данное соревнование.

Моя задача – отстаивать позицию клубов и минимизировать потенциальные риски», – сказал Алаев.

  • 3 компании готовы финансировать проведение Кубка РПЛ.
  • Турнир в случае создания, вероятно, стартует 26 июля.
  • Всего планируется сыграть 77 матчей, 29 из которых – в плей-офф.

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Источник: «Чемпионат»

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