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У Федуна и Заремы родилась дочь (Иван Карпов)

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, родила девочку.

Для пары это пятый ребенок – у них три сына и две дочери.

Как назвали новорожденную, пока неизвестно.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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