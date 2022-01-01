У Федуна и Заремы родилась дочь (Иван Карпов)

Кто отец ?.. )))
Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, родила девочку.
Для пары это пятый ребенок – у них три сына и две дочери.
Как назвали новорожденную, пока неизвестно.
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Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, родила девочку.
Для пары это пятый ребенок – у них три сына и две дочери.
Как назвали новорожденную, пока неизвестно.
Кто отец ?.. )))
А как же, не 70 летний же Федун пыхтел
Ну, что, Лёня, мимо ворот?.. )))
Зулейха ?
Congratulations!!!!
По румынски шпрехаешь, πидор ?