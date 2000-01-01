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Мостовой не считает Абаскаля тренером: «Не изменю свое мнение, даже если «Спартак» что-то выиграет»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о новом главном тренере клуба Гильермо Абаскале.

«Абаскаль для меня не тренер. В 33 года, не играя в футбол, это не тренер. Я буду держать мнение до конца. Я не изменю своe мнение, если «Спартак» выиграет там чего-то.

Мне Абаскаль немного напоминает Виллаш-Боаша. Только там агент крутил и вертел всех, зарабатывая деньги. Мне нравятся слова Каттани о том, что Абаскаль перспективный. Мы все не перспективные, а он перспективный. Это смешно», – сказал Мостовой.

  • 33-летний Абаскаль перешел в «Спартак» из «Базеля».
  • Он сменил Паоло Ваноли, который ушел из клуба по семейным обстоятельствам.
  • Контракт с новым тренером рассчитан на 2 года.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии5
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    Рейтинг: +1172

    Taps 5 минут назад

    Золотые слова.
    В московские команды набирают разную шушеру,
    лишь бы показать, что мы не изолированы.

    0
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    Рейтинг: +19299

    derrik2000 48 минут назад

    Тихо, Мост, не пыли.
    В любом случае, от нас ничего не зависит в команде и клубе.
    Будет клоунада, значит, будет, а не будет - не будет.
    Пока Лёню с бешеной башкиркой не ВЫКОВЫРНУТ С КОРНЕМ И СОПУТСТВУЮЩИМИ СОРНЯКАМИ из клуба, ничего не6 изменится.
    Надежда на ЭТО, в свете последних событий, имеется, но...
    Посмотрим...

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    Рейтинг: +14624

    NewLife 1 час назад

    Мостовой все больше превращается в моську.

    0
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    Рейтинг: +10830

    Алексей З 1 час назад

    Сашеньку используют как потрёпанный презерватив, а он всё ведётся.
    Вы у него просто спросите , а кого в РПЛ он считает тренером ?
    Может таких вообще в лиге нет , а мы на Спартаке зацикливаемся.

    1
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    Рейтинг: +344

    кaстрюлька 1 час назад

    Дайте штоли уже порулить где-нибудь этому долбойобу

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