Мостовой не считает Абаскаля тренером: «Не изменю свое мнение, даже если «Спартак» что-то выиграет»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о новом главном тренере клуба Гильермо Абаскале.
«Абаскаль для меня не тренер. В 33 года, не играя в футбол, это не тренер. Я буду держать мнение до конца. Я не изменю своe мнение, если «Спартак» выиграет там чего-то.
Мне Абаскаль немного напоминает Виллаш-Боаша. Только там агент крутил и вертел всех, зарабатывая деньги. Мне нравятся слова Каттани о том, что Абаскаль перспективный. Мы все не перспективные, а он перспективный. Это смешно», – сказал Мостовой.
- 33-летний Абаскаль перешел в «Спартак» из «Базеля».
- Он сменил Паоло Ваноли, который ушел из клуба по семейным обстоятельствам.
- Контракт с новым тренером рассчитан на 2 года.
Источник: «Чемпионат»