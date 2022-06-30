Мостовой не считает Абаскаля тренером: «Не изменю свое мнение, даже если «Спартак» что-то выиграет»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о новом главном тренере клуба Гильермо Абаскале.

«Абаскаль для меня не тренер. В 33 года, не играя в футбол, это не тренер. Я буду держать мнение до конца. Я не изменю своe мнение, если «Спартак» выиграет там чего-то.

Мне Абаскаль немного напоминает Виллаш-Боаша. Только там агент крутил и вертел всех, зарабатывая деньги. Мне нравятся слова Каттани о том, что Абаскаль перспективный. Мы все не перспективные, а он перспективный. Это смешно», – сказал Мостовой.