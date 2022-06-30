Абаскаль рассказал, какой футбол хочет поставить в «Спартаке»

Новый главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, что хочет поставить атакующий и доминирующий футбол в московском клубе.

— У вас небольшой штаб, будете ли усиливать его? Кто принял решение об уходе с тренерской работы Андрея Ещенко?

— Мой штаб работает со мной давно, все они показали желание. Что до тех, кого с нами нет, я не хотел бы говорить об этом.

— Сколько вам нужно времени, чтобы поставить свой футбол в «Спартаке»?

— Для того, чтобы что-то построить нужно больше времени, чем что-то сломать. Мы хотим построить в «Спартаке» атакующий и доминирующий футбол.

Важно отметить, что доминирование — это не всегда владение мячом. Мы хотим, чтобы от нашей игры в футбол получали удовольствие все — и мы, и все наши болельщики. Это очень важно для нас.

33-летний Абаскаль перешел в «Спартак» из «Базеля».

Он сменил Паоло Ваноли, который ушел из клуба по семейным обстоятельствам.

Контракт с новым тренером рассчитан на 2 года.

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