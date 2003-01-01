Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: угадайте футболиста по улыбке
Тест: угадайте футболиста по улыбке
2 Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
3 Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?

В «Евразе» Абрамовича отреагировали на возможную покупку «Спартака»

Компания «Евраз», ключевым акционером которой является Роман Абрамович, опровергла информацию о покупке «Спартака».

«Evraz не рассматривает какие-либо сделки по приобретению спортивных команд или клубов», – сообщили в компании.

  • «Евраз» – металлургическая и горнодобывающая компания.
  • Абрамович в мае продал «Челси» из-за санкций.
  • Российский бизнесмен владел «Челси» с 2003 года.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное

Новости по теме
Червиченко – о Грановской в «Спартаке»: «Не верю в продуктивность работы женщины в футболе» 8
Канчельскис: «Абрамович сможет сделать со «Спартаком» то же самое, что с «Челси» 14
В «Спартаке» высказались о возможной продаже клуба Абрамовичу 9
Источник: «РБК-Спорт»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 13:29
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +16180

    ilichkadr 50 минут назад

    Роме лучше купить роту чукчей. От них толку больше. От федуново-заремовского Спартака одни убытки.

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11