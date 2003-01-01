В «Евразе» Абрамовича отреагировали на возможную покупку «Спартака»

Компания «Евраз», ключевым акционером которой является Роман Абрамович, опровергла информацию о покупке «Спартака».

«Evraz не рассматривает какие-либо сделки по приобретению спортивных команд или клубов», – сообщили в компании.

«Евраз» – металлургическая и горнодобывающая компания.

Абрамович в мае продал «Челси» из-за санкций.

Российский бизнесмен владел «Челси» с 2003 года.

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