Украинец Иванисеня вернулся в «Крылья Советов»

Украинский полузащитник Дмитрий Иванисеня вернулся в «Крылья Советов» после приостановки контракта. Самарцы подтвердили.

«Дмитрий Иванисеня квалифицированный футболист и профессионал своего дела. Это игрок, который делает «Крылья Советов» сильнее. Мы рассчитываем на него и готовы говорить о Диме только в контексте спортивных вопросов», – сообщили в пресс-службе «Крыльев Советов».

28-летний игрок стоит 2 миллиона евро.

В минувшем сезоне РПЛ Иванисеня провел 16 матчей.

Иванисеня – земляк президента Украины Владимира Зеленского. Оба родом из Кривого Рога.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное