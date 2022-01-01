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Украинец Иванисеня вернулся в «Крылья Советов»

Украинский полузащитник Дмитрий Иванисеня вернулся в «Крылья Советов» после приостановки контракта. Самарцы подтвердили.

«Дмитрий Иванисеня квалифицированный футболист и профессионал своего дела. Это игрок, который делает «Крылья Советов» сильнее. Мы рассчитываем на него и готовы говорить о Диме только в контексте спортивных вопросов», – сообщили в пресс-службе «Крыльев Советов».

  • 28-летний игрок стоит 2 миллиона евро.
  • В минувшем сезоне РПЛ Иванисеня провел 16 матчей.
  • Иванисеня – земляк президента Украины Владимира Зеленского. Оба родом из Кривого Рога.

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Источник: «Чемпионат»

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