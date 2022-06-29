Стало известно, кто хочет пригласить Неймара в «Челси»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель хочет воссоединиться с нападающим «ПСЖ» Неймаром. Именно немец – инициатор возможного трансфера, пишет «Чемпионат» со ссылкой на Sky Sport Germany.

Неймар готов уйти из «ПСЖ», как и клуб – отпустить игрока.

В прошлом сезоне Неймар забил 13 голов и сделал 8 ассистов в 28 матчах.

Его рыночная стоимость – 75 миллионов евро.

Неймар зарабатывает в Париже 50 миллионов евро в год.

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