Журналист: «Гуйе стал в Сенегале героем после отказа играть в ЛГБТ-форме»

Бакари Сиссе, сенегальский журналист, рассказал, как в Сенегале отнеслись к отказу полузащитника «ПСЖ» Идриссы Гуйе провести матч в форме, связанной с борьбой с ЛГБТ-фобией.

«Мы не должны забывать, что Идрисса Гуйе родился в Сенегале, он вырос там, получил там образование. В культурном отношении никто бы не понял, если бы он сделал что-то другое, кроме как отказался бы от игры. Сегодня Идрисса Гуйе пользуется полной поддержкой всех сенегальцев, всех африканцев. Конечно, в Сенегале его воспринимали как героя. Для нас Идрисса Гуйе – герой.

Если бы Идрисса Гуйе поступил иначе, что бы мы сказали? В этом случае мы были бы более шокированы», – приводит слова Сиссе «Чемпионат» со ссылкой на RMC Sport.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное