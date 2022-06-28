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  • Журналист: «Гуйе стал в Сенегале героем после отказа играть в ЛГБТ-форме»

Журналист: «Гуйе стал в Сенегале героем после отказа играть в ЛГБТ-форме»

28 июня 2022, 16:43
5

Бакари Сиссе, сенегальский журналист, рассказал, как в Сенегале отнеслись к отказу полузащитника «ПСЖ» Идриссы Гуйе провести матч в форме, связанной с борьбой с ЛГБТ-фобией.

«Мы не должны забывать, что Идрисса Гуйе родился в Сенегале, он вырос там, получил там образование. В культурном отношении никто бы не понял, если бы он сделал что-то другое, кроме как отказался бы от игры. Сегодня Идрисса Гуйе пользуется полной поддержкой всех сенегальцев, всех африканцев. Конечно, в Сенегале его воспринимали как героя. Для нас Идрисса Гуйе – герой.

Если бы Идрисса Гуйе поступил иначе, что бы мы сказали? В этом случае мы были бы более шокированы», – приводит слова Сиссе «Чемпионат» со ссылкой на RMC Sport.

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Источник: «Чемпионат»
Франция. Лига 1 ПСЖ Гуйе Идрисса
Комментарии (5)
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Юрэс
1656426940
Да ОТЛИЧНО
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Красногорск_Фан
1656428183
Правильно. Пропагандировать надо традиционные ценности. А тем кто отказался будет как в Литве. Я когда был в 2014 г. уже на автобусных остановках висела реклама что трахаться в попу полезно и надо этим срочно заняться.
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Romio-xxx
1656428786
Мужик!!!
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Niklas80
1656438509
Достойный поступок.
Ответить
житель СПб
1656665314
Браво! Но у них нет свободы слова? То есть за это его будут преследовать во Франции?
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