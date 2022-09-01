«Эвертон» подтвердил возвращение Гуйе из «ПСЖ»

«Эвертон» объявил о покупке полузащитника «ПСЖ» Идрисса Гуйе.
Сумма трансфера составила 10 миллионов евро.
Три года назад клуб АПЛ продал игрока парижанам в три раза дороже.
32-летний сенегалец заключил с «Эвертоном» контракт до 30 июня 2024 года.
- Рыночная стоимость Гуйе – 12 миллионов евро.
- Он выступал за «Эвертон» с 2016 по 2019 год.
- В составе «ПСЖ» хавбек забил 7 голов и сделал 6 ассистов в 111 матчах.
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Источник: сайт «Эвертона»