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Гуйе бойкотировал матч «Монпелье» – «ПСЖ» из-за футболки в честь дня борьбы с ЛГБТ-фобией

Стало известно, почему полузащитник «ПСЖ» Идрисса Гуйе не сыграл с «Монпелье» (4:0) в 37-м туре Лиги 1.

32-летний футболист бойкотировал матч из-за формы парижан – номер на футболке был шестицветным в честь дня борьбы с ЛГБТ-фобией.

Сенегалец отказался поддерживать акцию по борьбе с дискриминацией сексуальных меньшинств.

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино заявил, что Гуйе пропустил встречу по личным причинам.

Фото: твиттер «ПСЖ»

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Источник: RMC Sport

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Комментарии3
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    Рейтинг: +13523

    Fusballer 25 минут назад

    Молодец!

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    Рейтинг: +64082

    portero 25 минут назад

    Ну надо же, молодца мужик!!!!

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    Рейтинг: +870

    Лфшт 28 минут назад

    Ну хоть один здавомыслящий человек.

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