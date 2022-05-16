Гуйе бойкотировал матч «Монпелье» – «ПСЖ» из-за футболки в честь дня борьбы с ЛГБТ-фобией

Стало известно, почему полузащитник «ПСЖ» Идрисса Гуйе не сыграл с «Монпелье» (4:0) в 37-м туре Лиги 1.
32-летний футболист бойкотировал матч из-за формы парижан – номер на футболке был шестицветным в честь дня борьбы с ЛГБТ-фобией.
Сенегалец отказался поддерживать акцию по борьбе с дискриминацией сексуальных меньшинств.
Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино заявил, что Гуйе пропустил встречу по личным причинам.
Фото: твиттер «ПСЖ»
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Источник: RMC Sport