Президент «Урала» Иванов: «По новичкам никого ждать не стоит. Только если Месси приедет как пиар-ход»

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что состав команды не будет усилен этим летом.

«Урал» готовится, все тренировочные занятия прошли по плану. Сейчас два дня отдыхает команда, а потом последний сбор. Так что всe идет по плану.

Главный тренер, тренерский штаб готовятся, пока претензий нет ни к кому.

По новичкам никого ждать не стоит. Только если Месси приедет как пиар-ход, а не как футболист. Но это я шучу», – сказал Иванов.

В прошлом сезоне «Урал» финишировал на 12-м месте в РПЛ.

Новый чемпионат для команды стартует 15 июля матчем с ЦСКА.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное