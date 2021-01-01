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Гендиректор «Зенита» объяснил, почему Хачатурянц покинул пост президента РПЛ

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о решении Ашота Хачатурянца покинуть пост главы РПЛ.

«Ашот Рафаилович сделал много в это непростое время. Удалось главное — сохранить профессиональный футбол на высшем уровне в РПЛ. И мы сохранили спортивный принцип. А то сколько было разговоров по поводу вылета.

Понятное дело, что с иностранными партнерами дело застопорилось. Но нам удалось для лиги согласовать телевизионный контракт, контракт титульного спонсора и беттинговое соглашение. Это очень важно, потому что время не самое простое сейчас. И для наших партнеров тоже.

Как я понимаю, Ашоту Рафаиловичу личные обстоятельства не позволили дальше продолжать работу во главе РПЛ. Но хочу пожелать ему всяческих успехов, здоровья. И пусть все будет хорошо в том деле, где он продолжит работать», — сказал Медведев.

  • Хачатурянц руководил РПЛ с октября 2021 года.
  • Его сменил Александр Алаев.
  • Кандидатуру Алаева поддержали 15 из 16 клубов лиги, «Зенит» воздержался.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 12:04
Комментарии2
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    Рейтинг: +45

    Аден 11 минут назад

    а тепереча, бледно-голубые своего ставленника на этот пост протолкнули.

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    Рейтинг: +41

    Бомжи - гомосеки 2 часа назад

    человек просто понял, что воюет с ветряными мельницами - бомжарня не дает проводить прозрачную политику администрирования.
    вот и решил не пачкаться...

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