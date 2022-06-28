Петржела готов отдать все свои деньги, чтобы купить «Зенит»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о клубе из Петербурга и «Спартаке».

«Спартак» я бы не стал покупать. Зачем? Я же болельщик «Зенита»!

Готов купить «Зенит» за все свои деньги. 100 тысяч евро или миллион — готов! Я скучаю по России, но только как тренер. У меня много друзей в вашей стране. Но из-за ситуации в мире я не могу к вам приехать», — сказал Петржела.

«Зенит» – чемпион России последних 4 сезонов.

Следующее чемпионство принесет «Зениту» 2-ю звезду на логотип.

Новый сезон РПЛ стартует 15 июля.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное