Петржела готов отдать все свои деньги, чтобы купить «Зенит»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о клубе из Петербурга и «Спартаке».
«Спартак» я бы не стал покупать. Зачем? Я же болельщик «Зенита»!
Готов купить «Зенит» за все свои деньги. 100 тысяч евро или миллион — готов! Я скучаю по России, но только как тренер. У меня много друзей в вашей стране. Но из-за ситуации в мире я не могу к вам приехать», — сказал Петржела.
- «Зенит» – чемпион России последних 4 сезонов.
- Следующее чемпионство принесет «Зениту» 2-ю звезду на логотип.
- Новый сезон РПЛ стартует 15 июля.
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Источник: «РБ Спорт»