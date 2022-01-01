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Петржела готов отдать все свои деньги, чтобы купить «Зенит»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о клубе из Петербурга и «Спартаке».

«Спартак» я бы не стал покупать. Зачем? Я же болельщик «Зенита»!

Готов купить «Зенит» за все свои деньги. 100 тысяч евро или миллион — готов! Я скучаю по России, но только как тренер. У меня много друзей в вашей стране. Но из-за ситуации в мире я не могу к вам приехать», — сказал Петржела.

  • «Зенит» – чемпион России последних 4 сезонов.
  • Следующее чемпионство принесет «Зениту» 2-ю звезду на логотип.
  • Новый сезон РПЛ стартует 15 июля.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +16169

    ilichkadr 3 минуты назад

    Власта купить Зенит? Ну, точно с большого бодуна.
    P.S. В Питере всё бабло в казино проиграл. Уехал в Чехию нищим. Жена сбежала.

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    Рейтинг: +592

    чаппай 32 минуты назад

    Эт сколько ж ему придется бутылок собрать

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    Рейтинг: +14596

    NewLife 46 минут назад

    Проспонсируй бомжей на миллион евро, а то у них с деньгами плохо))

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