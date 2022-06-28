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  • Нигматуллин – о Свинове в «Спартаке»: «Парень со спартаковской фамилией приехал, чтобы посидеть в запасе. Выкинул год карьеры»

Нигматуллин – о Свинове в «Спартаке»: «Парень со спартаковской фамилией приехал, чтобы посидеть в запасе. Выкинул год карьеры»

28 июня 2022, 09:29
4

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин высказался о вратаре «Факела» Илье Свинове.

– «Спартаку» нужно подыскать третьего вратаря, который составит конкуренцию?

— Третьим кто был в прошлом сезоне?

— Свинов.

— Да, приезжал парень со спартаковской фамилией, чтобы посидеть в запасе целый сезон. Наверное, он выкинул год своей карьеры. Сейчас будет бороться за место в основном составе «Факела».

Что касается вратаря, возникает вопрос: «Зачем?». У третьего практически нет шансов играть. Я думаю, что эта позиция должна быть закрыта спартаковским воспитанником. Там хорошая школа, проходит много крепких вратарей. Не нужно брать кого-то другого.

Я не знаком с творчеством Свинова. Вполне возможно, что он талантливый и способный вратарь. Но у меня сомнение, что он наголову сильнее своих же ровесников, которые есть в «Спартаке». Тот же Поплевченков, который поехал в «Кубань».

В каждом году в «Спартаке» есть вратари уровня юношеских сборных. Если брать каких-то других, то они должны быть на голову сильнее. Такого нет.

Максименко выиграл Кубок в этом году, выйдя в основном составе. Я считаю, что он создает полноценную конкуренцию. Не вижу пропасти в уровне нынешних вратарей клуба. Поэтому конкуренция Селихова и Максименко еще впереди.

  • «Спартак» в декабре купил Свинова у «Факела» за 250 тысяч евро.
  • Он заключил с московским клубом контракт до 2025 года.
  • В его активе 3 матча за «Спартак-2», за основную команду пока не дебютировал.
  • «Факел» арендовал Свинова в июне.

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Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Спартак Нигматуллин Руслан Свинов Илья
Комментарии (4)
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САДЫЧОК
1656398132
Нигматуллин ты не прав ! А , тренировки , а двухсторонка ? по вариться в команде - это опыт !
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oyabun
1656398677
Жаль парня, он как то сыгрыл в предсезонке за команду очень неплохо, показал высокий уровень. Просто ему не дали шанса.
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R_a_i_n
1656403320
Помню после матча по моему с Киевлянами что-ли, болела Спартака промолвил - " Нигматулин, очкарик". Трешку тогда пропустил.
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Garrincha58
1656407665
вся суть в этой публикации парень со спартаковской фамилией
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