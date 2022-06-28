Нигматуллин – о Свинове в «Спартаке»: «Парень со спартаковской фамилией приехал, чтобы посидеть в запасе. Выкинул год карьеры»

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин высказался о вратаре «Факела» Илье Свинове.

– «Спартаку» нужно подыскать третьего вратаря, который составит конкуренцию?

— Третьим кто был в прошлом сезоне?

— Свинов.

— Да, приезжал парень со спартаковской фамилией, чтобы посидеть в запасе целый сезон. Наверное, он выкинул год своей карьеры. Сейчас будет бороться за место в основном составе «Факела».

Что касается вратаря, возникает вопрос: «Зачем?». У третьего практически нет шансов играть. Я думаю, что эта позиция должна быть закрыта спартаковским воспитанником. Там хорошая школа, проходит много крепких вратарей. Не нужно брать кого-то другого.

Я не знаком с творчеством Свинова. Вполне возможно, что он талантливый и способный вратарь. Но у меня сомнение, что он наголову сильнее своих же ровесников, которые есть в «Спартаке». Тот же Поплевченков, который поехал в «Кубань».

В каждом году в «Спартаке» есть вратари уровня юношеских сборных. Если брать каких-то других, то они должны быть на голову сильнее. Такого нет.

Максименко выиграл Кубок в этом году, выйдя в основном составе. Я считаю, что он создает полноценную конкуренцию. Не вижу пропасти в уровне нынешних вратарей клуба. Поэтому конкуренция Селихова и Максименко еще впереди.

«Спартак» в декабре купил Свинова у «Факела» за 250 тысяч евро.

Он заключил с московским клубом контракт до 2025 года.

В его активе 3 матча за «Спартак-2», за основную команду пока не дебютировал.

«Факел» арендовал Свинова в июне.

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