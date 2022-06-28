В «Факеле» рассказали о бюджете клуба на следующий сезон

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе рассказал, как изменился бюджет клуба после выхода в РПЛ.

«Богаче мы себя точно не почувствовали. Живем в рамках своих возможностей. Спонсоры — это все еще находится на стадии обсуждения, поэтому я не могу конкретно понять, какое будет распределение финансов.

Мы еще этот вопрос не решали. А это все влияет на формирование бюджета, который мы еще будем только формировать», — сказал Асхабадзе в эфире «России 24».

«Факел» напрямую вышел в РПЛ, заняв 2-е место в ФНЛ.

Воронежцев не было в высшем дивизионе с 2001 года.

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