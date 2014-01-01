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Фанаты «Торпедо» объявили о бойкоте матчей РПЛ из-за Fan ID. Клуб будет играть в «Лужниках»

Объединение болельщиков «Торпедо» «Запад-5 Ultras» объявило о бойкоте всех турниров, на которых будет действовать система Fan ID.

«Перед стартом очередного чемпионата России хотим напомнить, что наша позиция относительно Fan ID осталась неизменной.

Мы бойкотируем все матчи РПЛ, независимо от того, внедрена ли система Fan ID на стадионе проведения матча или нет.

Придерживаясь этого принципа, мы будем бойкотировать любые другие турниры, на которых введут Fan ID. Люди, оформившие Fan ID, автоматически становятся персонами нон-грата в движухе.

Респект всем честным! «Торпедо» – это мы!» – говорится в заявлении фанатов «Торпедо».

  • «Торпедо» не играл в высшем дивизионе с 2015 года.
  • Московский клуб при лицензировании заявил «Лужники» своим основным стадионом.
  • Резервный вариант – «Арена Химки».

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Источник: «Запад-5 Ultras»

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Сегодня, 14:42
Комментарии3
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    Рейтинг: +4664

    алдан2014 1 час назад

    Круто ,Лужники и пара сотен болельщиков. Так себе картинка

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +3513

    Беспонтий 1 час назад

    когда поехал без билета и ещё перданул в переполненом автобусе

    от жизни надо брать всё

    4
    Ответить
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    Рейтинг: +610

    Forvard47 2 часа назад

    ну вы та куда... вашему клубу наоборот поддержка нужна... а так если команда вылетит то это будет ВИНА больше на болельщиках

    0
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