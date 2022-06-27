Фанаты «Торпедо» объявили о бойкоте матчей РПЛ из-за Fan ID. Клуб будет играть в «Лужниках»

Объединение болельщиков «Торпедо» «Запад-5 Ultras» объявило о бойкоте всех турниров, на которых будет действовать система Fan ID.

«Перед стартом очередного чемпионата России хотим напомнить, что наша позиция относительно Fan ID осталась неизменной.

Мы бойкотируем все матчи РПЛ, независимо от того, внедрена ли система Fan ID на стадионе проведения матча или нет.

Придерживаясь этого принципа, мы будем бойкотировать любые другие турниры, на которых введут Fan ID. Люди, оформившие Fan ID, автоматически становятся персонами нон-грата в движухе.

Респект всем честным! «Торпедо» – это мы!» – говорится в заявлении фанатов «Торпедо».

«Торпедо» не играл в высшем дивизионе с 2015 года.

Московский клуб при лицензировании заявил «Лужники» своим основным стадионом.

Резервный вариант – «Арена Химки».

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