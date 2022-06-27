Глушаков: «Если завтра «Барселона» или «Реала» позвонят, то поеду, а что делать?»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался о своем будущем в подмосковном клубе.
«У меня контракт с «Химками». Если завтра «Барселона» или «Реала» позвонят, то поеду, а что делать?
Шучу. Какие-то разговоры идут, но у меня контракт, конкретики никакой нет», – заявил 35-летний футболист.
- В прошлом сезоне Глушаков забил 11 голов и сделал 3 ассиста в 31 матче.
- Его рыночная стоимость – 1 миллион евро.
- Контракт игрока с клубом действует до 2024 года.
- Сообщалось, что хавбек может уйти в «Динамо».
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Источник: «Матч ТВ»