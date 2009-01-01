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Глушаков: «Если завтра «Барселона» или «Реала» позвонят, то поеду, а что делать?»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался о своем будущем в подмосковном клубе.

«У меня контракт с «Химками». Если завтра «Барселона» или «Реала» позвонят, то поеду, а что делать?

Шучу. Какие-то разговоры идут, но у меня контракт, конкретики никакой нет», – заявил 35-летний футболист.

  • В прошлом сезоне Глушаков забил 11 голов и сделал 3 ассиста в 31 матче.
  • Его рыночная стоимость – 1 миллион евро.
  • Контракт игрока с клубом действует до 2024 года.
  • Сообщалось, что хавбек может уйти в «Динамо».

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии18
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    Рейтинг: +2084

    spam2009 13 минут назад

    Поедешь в психушку

    0
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    Рейтинг: +32084

    VVM1964 35 минут назад

    Вот что миллеровка делает - " пей, да дело разумей ( разум не теряй ) " )))

    0
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    Рейтинг: +32161

    oyabun 44 минуты назад

    Вот зря накинулись на человека за его мечты. Тем более он сам сразу оговорился что это шутка. А по факту Глушаков в свои 35 пока ещё вполне себе эффективно играет в Химках. Борозды не портит ))

    0
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    Рейтинг: +1080

    alefreddy 1 час назад

    дальше около пустыни позовут

    0
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    Рейтинг: +11986

    ВетеR 2 часа назад

    во сне бредит )

    0
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    Рейтинг: +14126

    Fusballer 2 часа назад

    Ахаха))) Насмешил)))

    0
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    Рейтинг: +7280

    Старикан 2 часа назад

    Тебе даже из Чертаново не позвонят...

    4
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    Рейтинг: +105

    ВАСЯ КАСКИН 2 часа назад

    глушак вообще потек

    1
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    Рейтинг: +4188

    Snek 2 часа назад

    Не позвонят, я думаю у них достаточно болбоев и уборщиков.

    3
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    Рейтинг: +443

    Снег 2 часа назад

    По-русски научитесь заголовки писать! Двоешники! Стыдоба!

    1
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    Рейтинг: +5693

    Давид59 > Снег 2 часа назад

    Я раньше тоже об этом писал. Но надоело. У них, похоже, корректора нет. Экономят.

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    Рейтинг: +16159

    ilichkadr > Снег 2 часа назад

    Это пишет «Матч ТВ», а здесь копируют не глядя.

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    Рейтинг: +16159

    ilichkadr > Давид59 2 часа назад

    Эти ребята не знают кто такой корректор, а «Орфограммка» денег стоит.

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    Рейтинг: +14126

    Fusballer > ilichkadr 2 часа назад

    У Газпрома нет денег на корректора?

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    Рейтинг: +16159

    ilichkadr > Fusballer 1 час назад

    Какое отношение имеет Газпром к бомбардиру?

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    Рейтинг: +14126

    Fusballer > ilichkadr 1 час назад

    Опечатка изначально на матч-тв была.

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    Рейтинг: +16159

    ilichkadr > Fusballer 1 час назад

    На матч-тв такие же грамотеи как и здесь. Одни беграмотно пишут, а другие не глядя копируют. Тупой и ещё тупее. Понаберут школоты понимаешь............

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    Рейтинг: +2084

    spam2009 > Fusballer 11 минут назад

    у них есть деньги только на корретор, которым ручку замазывать

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