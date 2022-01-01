РПЛ в новом сезоне заработает в 4+ раза больше, чем в предыдущем

Вот так вот! Доите этих мразей с матч тв. Все равно бесплатно смотреть не дают, хоть клубы заработают!
Подсчитаны доходы РПЛ от спонсоров и вещателя, которые ожидаются в новом сезоне. Они в несколько раз превосходят минувший сезон.
Если за сезон-2021/22 лига заработала 2,6 миллиарда рублей, то по итогам сезона-2022/23 эта цифра должна составить 10,7 миллиарда.
- Новый сезон РПЛ стартует 15 июля.
- Завтра пост президента РПЛ должен покинуть Ашот Хачатурянц.
- Чемпион последних 4 сезонов РПЛ – «Зенит».
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