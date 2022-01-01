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РПЛ в новом сезоне заработает в 4+ раза больше, чем в предыдущем

Подсчитаны доходы РПЛ от спонсоров и вещателя, которые ожидаются в новом сезоне. Они в несколько раз превосходят минувший сезон.

Если за сезон-2021/22 лига заработала 2,6 миллиарда рублей, то по итогам сезона-2022/23 эта цифра должна составить 10,7 миллиарда.

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Источник: телеграм-канал «[NE]футбольная страна»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +2822

    acor94 38 минут назад

    Вот так вот! Доите этих мразей с матч тв. Все равно бесплатно смотреть не дают, хоть клубы заработают!

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