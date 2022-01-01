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Карраскаль допустил, что станет директором ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль назвал клубную должность, которую может занять в будущем.

— Эквадорец Нобоа кстати отлично говорит по-русски. У вас в этом плане как обстоят дела, планируете учить великий и могучий?

— Всегда надо учиться и развиваться. Изучение русского точно не помешает. Я уже пытаюсь потихоньку осваивать русский язык, но все-таки он тяжеловат для меня. Все идет не так быстро, как мне хотелось. Кто знает, может быть в будущем я стану техническим директором ЦСКА и мне нужно будет знать язык.

  • ЦСКА выкупил Карраскаля у «Ривер Плейта».
  • В минувшем сезоне Карраскаль провел за ЦСКА 11 матчей в РПЛ, забил 1 гол, сделал ассист.
  • Новый сезон РПЛ стартует 17 июля.

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Источник: «Матч ТВ»

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