Овечкин: «Конечно, готов еще сыграть за «Динамо»

Хоккеист Александр Овечкин дал комментарий после участия в товарищеском матче «Динамо» против «Амкала» (5:0). У него победный гол.

«Ощущения от гола шикарные. Сколько я тренировал левую ногу? Она у меня всегда работает. Готов ли ещe сыграть? Конечно! А вот когда ждать в футболке «Динамо» – это вопросы к руководству», – сказал Овечкин.

Хоккеист отыграл 11 минут.

Матч прошел на «ВТБ Арене» в Москве.

Овечкин – воспитанник хоккейного «Динамо».

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