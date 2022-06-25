«Крылья Советов» раскрыли срок контракта Глушенкова

«Крылья Советов» подтвердили трансфер полузащитника «Спартака» Максима Глушенкова.

Самарский клуб заключил с новичком трехлетний контракт, рассчитанный до июня 2025 года.

«Максим не нуждается в представлении – в прошлом сезоне он продемонстрировал свой высокий профессиональный уровень. Мы рады заключить с ним долгосрочное соглашение.

«Крылья» получили качественного и перспективного нападающего, прекрасно знакомого с требованиями тренерского штаба, а Максим – команду, в которой ему доверяют.

Хочу пожелать Максиму успехов – я уверен, что у него есть все возможности для того, чтобы прогрессировать и добиваться высоких результатов», – прокомментировал сделку спортивный директор «Крыльев» Сергей Корниленко.

Ранее «Крылья Советов» дважды брали в аренду Глушенкова.

Вингер суммарно забил 10 голов и сделал 2 ассиста в 39 матчах.

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