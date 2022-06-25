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«Спартак» продал «Крыльям Советов» Глушенкова

«Спартак» объявил о переходе полузащитника Максима Глушенкова в «Крылья Советов».

Сумма трансфера, а также условия контракта между футболистом и самарским клубом пока неизвестны.

  • 22-летний Глушенков – воспитанник «Чертаново».
  • В «Спартак» он перешел в 2019 году, с тех пор провел 11 матчей без голевых действий.
  • «Крылья» дважды брали в аренду хавбека и в тоге выкупили его.
  • Рыночная стоимость россиянина – 1,8 миллиона евро.

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Источник: сайт «Спартака»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +1074

    alefreddy 2 часа назад

    пусть развивается смена обстановки пойдет на пользу

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