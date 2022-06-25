«Спартак» продал «Крыльям Советов» Глушенкова

«Спартак» объявил о переходе полузащитника Максима Глушенкова в «Крылья Советов».

Сумма трансфера, а также условия контракта между футболистом и самарским клубом пока неизвестны.

22-летний Глушенков – воспитанник «Чертаново».

В «Спартак» он перешел в 2019 году, с тех пор провел 11 матчей без голевых действий.

«Крылья» дважды брали в аренду хавбека и в тоге выкупили его.

Рыночная стоимость россиянина – 1,8 миллиона евро.

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