Глава «Торпедо» считает, что на матчи клуба в РПЛ будет ходить по 10 тысяч болельщиков

Председатель совета директоров «Торпедо» Сергей Менжинский высказался о проведении матчей клуба в «Лужниках».

— В «Лужниках» будут проходить только большие матчи?

— Пока у нас нет решения по этому вопросу. Будем разрабатывать концепцию по работе с болельщиками. Хотим перестроить клубный маркетинг и взаимодействие с болельщиками. Уже думаем, как привлечь людей на стадион, каким будет имидж команды.

— Какую ждете посещаемость на домашних матчах?

— Я думаю, что 10 тысяч будет хорошо для нас. Именно торпедовских болельщиков. На условном матче со «Спартаком» планируем увидеть 25-30 тысяч зрителей.

Вообще хочу сказать, что у нас есть пусть и небольшой сегодня, но уникальный костяк болельщиков. Они поддерживали команду в самые непростые времена. В прошлом сезоне была фантастическая поддержка, без которой сложно было бы выйти в РПЛ. Надеемся на нее и в этом сезоне.

— Насколько велика разница между арендной платой «Лужников» и «Арены Химки»?

— «Лужники», конечно же, в разы дороже.

«Торпедо» не играл в высшем дивизионе с 2015 года.

Московский клуб при лицензировании заявил «Лужники» своим основным стадионом.

Резервный вариант – «Арена Химки».

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное