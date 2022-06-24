«Как оцените трансфер перспективного игрока?». «Динамо» – об Овечкине

«Динамо» объявило о «трансфере» хоккеиста Александра Овечкина.

«Легендарный хоккеист подписал контракт с нашим клубом на один матч. Как оцените трансфер перспективного игрока?» – говорится в публикации пресс-службы москвичей.

Овечкин примет участие в товарищеском матче между «Динамо» и «Амкалом».

Игра запланирована на 25 июня, начало – в 19:00 мск.

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» – воспитанник ХК «Динамо».

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