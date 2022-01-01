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Глава «Торпедо» предложил ввести налог на легионеров в РПЛ

Председатель совета директоров «Торпедо» Сергей Менжинский высказался о легионерах в российском футболе.

Миссия «Торпедо» – делать ставку на своих игроков. На мой взгляд, легионеры в российском футболе – это скорее минус, чем плюс.

– Почему?

– Потому что они не дают развиваться нашим молодым ребятам. Закрывают им дорогу. Возможно, стоит ввести какую-то пошлину.

– На что или на кого?

– Вот ты покупаешь иностранца – заплати пошлину в фонд развития российского футбола. Как-то так. Нормальная тема. Допустим, миллион рублей за трансфер иностранца. Деньги пойдут на детско-юношеские школы.

  • Со следующего сезона в РПЛ начнет действовать новый лимит.
  • Согласно проекту, в заявку можно вносить не более 13 иностранцев (сейчас 8) и не менее 12 доморощенных игроков.
  • При этом одновременно на поле смогут выходить не более 8 легионеров.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 11:43
Комментарии1
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    Рейтинг: +459

    Salt-N-Pepa 30 минут назад

    Если есть деньги, значит их необходимо освоить )))

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