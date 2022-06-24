Глава «Торпедо» назвал бюджет клуба и рассказал о задаче на сезон

Глава совета директоров «Торпедо» Сергей Менжинский рассказал о бюджете клуба после выхода в РПЛ.

— Какой бюджет у клуба был в ФНЛ? И насколько он вырастет сейчас?

— У нас была сумма порядка 400 миллионов рублей. Эти цифры открыты и опубликованы. На РПЛ будет около 1,4 миллиарда — на один миллиард больше. Бюджет скромный по сравнению с топовыми клубами лиги.

Наша задача на сезон с учетом имеющегося бюджета — избежать стыковых матчей и закрепиться в РПЛ. Если задача будет перевыполнена, вознаградим команду дополнительно. Задача-максимум — попасть в верхнюю часть таблицы.

«Торпедо» не играл в высшем дивизионе с 2015 года.

Московский клуб при лицензировании заявил «Лужники» своим основным стадионом.

Резервный вариант – «Арена Химки».

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное