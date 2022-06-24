«Зачем куда-то уезжать и прятаться?» Карраскаль объяснил, почему не покинул Россию

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль заявил, что продолжит играть за московский клуб.

— ФИФА на днях объявила, что иностранные игроки РПЛ могут до 30 июня уйти из своих команд, приостановив действующий контракт. Вы не думали пользоваться этим правом?

— Не буду прибегать к этой возможности. У меня длительный контракт с ЦСКА. Я очень рад играть в этой команде, я всем доволен и счастлив. Сейчас моя жизнь связана с этим клубом. Ничего менять не собираюсь и не планирую куда-то уходить.

— Как ваши родственники в связи с известными событиями относятся к тому, что вы сейчас в России. Не отговаривали вас, например, не возвращаться после отпуска?

— Родители всегда переживают за своих детей. Я с 15 лет живу вне дома и привык нести ответственность за свои решения. Если я сделал свой выбор, подписав контракт с ЦСКА, то зачем что-то менять? Поначалу родители, конечно, волновались, но сейчас эта тема уже ушла.

Клуб заботится о нас, о нашей безопасности. Нам дали понять, что если вдруг случится что-то из ряда вон выходящее, клуб не оставит нас и даже поможет с отъездом в безопасное место. Руководство успокоило игроков, окружив заботой и теплом, так что беспокоиться не о чем.

В Москве спокойная и стабильная жизнь, никаких проблем нет. Я люблю футбол и здесь у меня есть возможность заниматься любимым делом. Зачем куда-то уезжать или прятаться? Я не понимаю. Я здесь предельно счастлив.

ЦСКА выкупил Карраскаля у «Ривер Плейта».

В минувшем сезоне Карраскаль провел за ЦСКА 11 матчей в РПЛ, забил 1 гол, сделал ассист.

Новый сезон РПЛ стартует 17 июля.

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