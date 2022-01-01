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«В бойкот «Спартака» я не верил». Дюков – о Суперкубке

Президент РФС Александр Дюков рассказал о своем отношении к заявлениям представителей «Спартака», что рассматривался вариант бойкота матча за Суперкубок России против «Зенита».

«Мне ничего не известно о возможности «Спартака» бойкотировать матч за Суперкубок. Я никаких официальных заявлений и звонков от клуба не получал.

То, что попало в медийное пространство, давайте считать за дополнительный разогрев.

В бойкот я не верил: что бойкотировать игрокам «Спартака»? Возможность сыграть на современной арене, второй в России по вместимости?» – заявил Дюков.

  • Матч состоится 9 июля на «Газпром Арене» в 19:00 мск.
  • «Спартак» не исключал бойкот встречи из-за ее проведения в Санкт-Петербурге.
  • На этой неделе клуб официально подтвердил свое участие в игре.

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Источник: «Чемпионат»

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