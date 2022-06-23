Дюков отреагировал на бойкот фанатов «Динамо» и анонсировал встречу с болельщиками

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал отказ фанатов «Динамо» ходить на матчи в новом сезоне.

– Болельщики «Динамо» заявили о том, что не будут ходить на матчи клуба из-за введения Fan ID. Ситуация выглядит почти патовой.

– Мы с болельщиками не ругались. Будет печально, если болельщики других клубов примут такое же решение. Был принят федеральный закон.

Безусловно, должен быть диалог между клубом и болельщиками. Для диалога с ними на следующей неделе Минцифры РФ и Минспорта РФ будут готовы переговорить с клубами и сотрудниками клубов, которые отвечают за работу с болельщиками. Может быть, в этой встрече примут участие и сами болельщики.

Конечно, в потере болельщиков ничего позитивного нет. Как будет выглядеть ситуация на начало чемпионата, сложно сказать. Клубы сейчас возлагают определенные надежды на расширение целевой аудитории болельщиков – на привлечение семейной аудитории.

Ситуация в данный момент находится в динамике. Должна состояться встреча, будем надеяться, что компромисс будет достигнут.

Система Fan ID заработает на 5 стадионах с начала нового сезона РПЛ.

На внедрение Fan ID планировалось выделить 773 миллиона рублей.

Госдума приняла закон о Fan ID в декабре.

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