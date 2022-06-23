Дюков назвал неоднозначным решение провести Суперкубок в Санкт-Петербурге

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал решение провести матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» в Санкт-Петербурге.

«Повлияли ли высказывания отдельных людей из «Спартака» на членов бюро исполкома? Правильно задать вопрос членам бюро исполкома, повлияло это или нет. Мне кажется, какое-то влияние оказало. В РФС не было никаких официальных обращений, заявлений, писем, звонков. Мне неизвестно, чтобы кто-то говорил из клуба с членами бюро исполкома.

Есть набор критериев, по которым осуществлялся выбор места. Петербург с большей вместимостью стадиона, заполняемостью, с большим количеством лож и зоны hospitality способен создать больший доход.

Важный фактор – качественная медиакартинка, стадион лучше готов. Для нас важно, чтобы и телезрители получили комфортный просмотр, их будет десятки миллионов.

У Петербурга есть опыт проведения крупных спортивных мероприятий, как у и Нижнего Новгорода, Казани. У Петербурга есть организационное наследие финала Лиги чемпионов, который не состоялся. Надеюсь, вы согласитесь, что Санкт-Петербург — достойный кандидат на проведение матча.

Был критерий против – принцип нейтральности. Он не был актуален до начала июня 2022 года, хотя турнир проводится почти 20 лет. Да, его надо учитывать, но бюро исполкома посчитало, что принцип нейтральности в том, что команды должны получить равную поддержку болельщиков.

В данном случае мы договорились, что оба клуба получают одинаковую квоту – по 30% от вместимости. Если они будут проданы, то, может быть, будет выделено ещe 10%. В кассы ехать будет не нужно: продажа будет организована онлайн.

Да, игра будет не на нейтральном поле, но болельщиков «Спартака», мы считаем, в Санкт-Петербурге будет больше, чем могло бы быть в Нижнем Новгороде или Казани.

Соглашусь, что это решение неоднозначное по совокупности факторов. Но ситуаций, когда можно принять однозначное решение, почти не бывает», — сказал Дюков.

Матч состоится 9 июля на «Газпром Арене» в 19:00 мск.

«Спартак» принял решение играть с «Зенитом» в матче за Суперкубок.

Ранее московский клуб не исключал бойкот игры из-за ее проведения в Санкт-Петербурге.

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