Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Дюков назвал неоднозначным решение провести Суперкубок в Санкт-Петербурге

Дюков назвал неоднозначным решение провести Суперкубок в Санкт-Петербурге

23 июня 2022, 18:06
9

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал решение провести матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» в Санкт-Петербурге.

«Повлияли ли высказывания отдельных людей из «Спартака» на членов бюро исполкома? Правильно задать вопрос членам бюро исполкома, повлияло это или нет. Мне кажется, какое-то влияние оказало. В РФС не было никаких официальных обращений, заявлений, писем, звонков. Мне неизвестно, чтобы кто-то говорил из клуба с членами бюро исполкома.

Есть набор критериев, по которым осуществлялся выбор места. Петербург с большей вместимостью стадиона, заполняемостью, с большим количеством лож и зоны hospitality способен создать больший доход.

Важный фактор – качественная медиакартинка, стадион лучше готов. Для нас важно, чтобы и телезрители получили комфортный просмотр, их будет десятки миллионов.

У Петербурга есть опыт проведения крупных спортивных мероприятий, как у и Нижнего Новгорода, Казани. У Петербурга есть организационное наследие финала Лиги чемпионов, который не состоялся. Надеюсь, вы согласитесь, что Санкт-Петербург — достойный кандидат на проведение матча.

Был критерий против – принцип нейтральности. Он не был актуален до начала июня 2022 года, хотя турнир проводится почти 20 лет. Да, его надо учитывать, но бюро исполкома посчитало, что принцип нейтральности в том, что команды должны получить равную поддержку болельщиков.

В данном случае мы договорились, что оба клуба получают одинаковую квоту – по 30% от вместимости. Если они будут проданы, то, может быть, будет выделено ещe 10%. В кассы ехать будет не нужно: продажа будет организована онлайн.

Да, игра будет не на нейтральном поле, но болельщиков «Спартака», мы считаем, в Санкт-Петербурге будет больше, чем могло бы быть в Нижнем Новгороде или Казани.

Соглашусь, что это решение неоднозначное по совокупности факторов. Но ситуаций, когда можно принять однозначное решение, почти не бывает», — сказал Дюков.

  • Матч состоится 9 июля на «Газпром Арене» в 19:00 мск.
  • «Спартак» принял решение играть с «Зенитом» в матче за Суперкубок.
  • Ранее московский клуб не исключал бойкот игры из-за ее проведения в Санкт-Петербурге.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное

Еще по теме:
Евсеев объяснил кубковое поражение «Динамо Мх» от «Зенита»
Семак прокомментировал кубковую победу «Зенита» над махачкалинским «Динамо» 1
Кубок России. «Зенит» разгромил махачкалинское «Динамо» (3:0) благодаря дублю Соболева 19
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Дюков Александр
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
R_a_i_n
1655997499
Мы все понимаем, что это беспредел, но так надо было.
Ответить
JTherry
1655998376
"это решение неоднозначное по совокупности факторов..." ...Дюк пи*дит, как Би-Би-Си, будучи болельщиком бомжей, ищет лазейку в интервью, чтобы повернуть разговор в свою пользу... сказал бы честно, не изворачиваясь, как уж на сковородке, про выбор Питера - "выполняю приказ, мне сверху позвонили"... вип-чиновнику РФС надо обернуть свое вранье в красивый фантик...(
Ответить
NewLife
1655998529
Это всего лишь игра между двумя российскими командами, не надо делать из этого событие планетарного масштаба, честно сыграли бы на нейтральном поле без вашего чиновничьего лепета, почему кто-то приказал играть в Питере.
Ответить
Plyash
1656000244
На самом деле это только принципиальное противостояние двух очень "любящих" друг друга клана футбольных фанатов,не более того,которое началось лет 30-ть тому назад и продолжается по ныне.И теперь уже целое поколение другого не знает.Для всех болел других клубов это просто матч,вызывающий понятный интерес.А для футболистов это лишний раз поднять свой престиж и в очередной раз уронить соперника на газон,но профессионально по-честному и без ненависти,будем надеяться.А для гейропы это вообще не о чём.Всем удачи.
Ответить
vladimir-7
1656000454
Ну, уж если дело в количестве болельщиков, то Лужники побольше, а ссылка на равное количество, выделенных билетов для болельщиков спартака и других клубов, но Дюков, ты забыл о стоимости транспортных и гостиничных расходах. Опять, неравные условия, все твои разговоры по обоснованию, шиты белыми нитками. Недолго вам всем осталось корячиться в высркрвольтных проводах российского футбола.
Ответить
zigbert
1656009542
Какое уж там неоднозначное решение, все оказалось однозначно.
Ответить
Главные новости
Кубок России. «Балтика» по пенальти проиграла «Крыльям Советов»
22:55
2
Кубок России. «Спартак» добыл волевую победу над «Родиной» (3:1) благодаря дублю Солари
22:44
24
«Краснодар» близок к покупке экс-партнера Роналду
22:10
1
Трансфер ЦСКА оказался на грани срыва
21:52
3
ВидеоБекхэм удивил жену большим кабачком
21:40
12
Канчельскис сказал, кто угробил академию «Спартака»
21:30
4
ЦСКА объявил имя второго летнего новичка
21:07
3
Кубок России. «Зенит» разгромил махачкалинское «Динамо» (3:0) благодаря дублю Соболева
20:27
19
«Спартак» лишился Барко на неопределенный срок
20:20
9
Соболев повторил бомбардирский рекорд Кубка России
19:57
3
Все новости
Все новости
Аззи сделал заявление о переходе в ЦСКА
22:39
1
Канчельскис сказал, кто угробил академию «Спартака»
21:30
4
ЦСКА объявил имя второго летнего новичка
21:07
3
Радимов сказал, какого игрока не хватило «Спартаку» для победы над «Оренбургом»
20:39
1
«Спартак» лишился Барко на неопределенный срок
20:20
9
Семак ответил на вопрос о сроках восстановления Вендела и Педро
20:06
У Соболева больше голевых действий в этом сезоне, чем сыгранных матчей
19:19
7
Бородюк ответил на критику Канчельскиса в адрес академии «Локомотива»
19:07
1
Вердикт Радимова по скандальному пенальти «Зенита»
18:58
30
«Краснодар» может заплатить 15 миллионов за экс-игрока ЦСКА и «Динамо»
18:51
1
Российский футболист раскрыл, почему сбежал из Турции
18:32
1
Президент «Фламенго» публично радовался продаже Платы в «Динамо»: «Больше не нужно искать его по ночному Рио»
17:50
3
Радимов – об удалении Дивеева: «Остаться без трусов было бы хуже»
17:40
3
Овчинников ответил на критику Канчельскиса в адрес академии «Локомотива»
17:01
7
Дасаев сказал, в чем сила нынешнего «Спартака»
16:56
10
Главный врач ЦСКА – о травме Гайича: «Удалось избежать самого страшного»
16:45
Канчельскис: «Где хваленая академия «Локомотива»? Там играют блатные»
16:16
6
Мартинс отреагировал на отказ «Динамо» подписывать его из-за проваленного медосмотра
15:55
6
Украинцы Малиновский и Батагов могут в ноябре приехать в Петербург
15:36
8
Бубнов назвал Кондакова «зенитовским выкормышем»: «Подлец уже в таком возрасте!»
15:24
33
Участнику ЧМ-2026 ищут клуб в РПЛ после срыва трансфера в «Динамо»
15:00
4
Кокорин за 3 месяца пребывания в России 39 раз нарушил ПДД
14:43
11
Гурцкая назвал российского футболиста, который может оживить «Зенит»
14:30
11
Бубнов разобрал скандальный пенальти в пользу «Зенита» в Воронеже
13:57
28
Реакция агента Захаряна на интерес «Динамо»
13:47
1
В «Динамо» ответили, не жалеют ли о срыве трансфера Тюкавина в «Зенит» за 30 миллионов
13:35
1
Мостовой назвал человека, который спасет РПЛ от судейских ошибок
13:23
4
Романцев отреагировал на сенсационную ничью «Спартака» с «Оренбургом»
13:03
19
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+