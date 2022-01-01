Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
2 Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
3 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?

Дюков назвал неоднозначным решение провести Суперкубок в Санкт-Петербурге

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал решение провести матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» в Санкт-Петербурге.

«Повлияли ли высказывания отдельных людей из «Спартака» на членов бюро исполкома? Правильно задать вопрос членам бюро исполкома, повлияло это или нет. Мне кажется, какое-то влияние оказало. В РФС не было никаких официальных обращений, заявлений, писем, звонков. Мне неизвестно, чтобы кто-то говорил из клуба с членами бюро исполкома.

Есть набор критериев, по которым осуществлялся выбор места. Петербург с большей вместимостью стадиона, заполняемостью, с большим количеством лож и зоны hospitality способен создать больший доход.

Важный фактор – качественная медиакартинка, стадион лучше готов. Для нас важно, чтобы и телезрители получили комфортный просмотр, их будет десятки миллионов.

У Петербурга есть опыт проведения крупных спортивных мероприятий, как у и Нижнего Новгорода, Казани. У Петербурга есть организационное наследие финала Лиги чемпионов, который не состоялся. Надеюсь, вы согласитесь, что Санкт-Петербург — достойный кандидат на проведение матча.

Был критерий против – принцип нейтральности. Он не был актуален до начала июня 2022 года, хотя турнир проводится почти 20 лет. Да, его надо учитывать, но бюро исполкома посчитало, что принцип нейтральности в том, что команды должны получить равную поддержку болельщиков.

В данном случае мы договорились, что оба клуба получают одинаковую квоту – по 30% от вместимости. Если они будут проданы, то, может быть, будет выделено ещe 10%. В кассы ехать будет не нужно: продажа будет организована онлайн.

Да, игра будет не на нейтральном поле, но болельщиков «Спартака», мы считаем, в Санкт-Петербурге будет больше, чем могло бы быть в Нижнем Новгороде или Казани.

Соглашусь, что это решение неоднозначное по совокупности факторов. Но ситуаций, когда можно принять однозначное решение, почти не бывает», — сказал Дюков.

  • Матч состоится 9 июля на «Газпром Арене» в 19:00 мск.
  • «Спартак» принял решение играть с «Зенитом» в матче за Суперкубок.
  • Ранее московский клуб не исключал бойкот игры из-за ее проведения в Санкт-Петербурге.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное

Новости по теме
«Зенит» не будет платить «Интернасьоналу» за Алберто. Клуб перевел только первый транш 6
РФС назвал лучшего игрока, тренера и команду прошлого сезона РПЛ 9
Медведев: «Алберто остался в Бразилии. «Зенит» получил предложения по встречной аренде одного или двух игроков» 13
Источник: «Чемпионат»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 18:06
Комментарии7
...
  • ...
    Рейтинг: +24992

    vladimir-7 20 минут назад

    Ну, уж если дело в количестве болельщиков, то Лужники побольше, а ссылка на
    равное количество, выделенных билетов для болельщиков спартака и других
    клубов, но Дюков, ты забыл о стоимости транспортных и гостиничных расходах.
    Опять, неравные условия, все твои разговоры по обоснованию, шиты белыми нитками. Недолго вам всем осталось корячиться в высркрвольтных проводах
    российского футбола.

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +12882

    playsh 23 минуты назад

    На самом деле это только принципиальное противостояние двух очень "любящих" друг друга клана футбольных фанатов,не более того,которое началось лет 30-ть тому назад и продолжается по ныне.И теперь уже целое поколение другого не знает.Для всех болел других клубов это просто матч,вызывающий понятный интерес.А для футболистов это лишний раз поднять свой престиж и в очередной раз уронить соперника на газон,но профессионально по-честному и без ненависти,будем надеяться.А для гейропы это вообще не о чём.Всем удачи.

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +14531

    NewLife 52 минуты назад

    Это всего лишь игра между двумя российскими командами, не надо делать из этого событие планетарного масштаба, честно сыграли бы на нейтральном поле без вашего чиновничьего лепета, почему кто-то приказал играть в Питере.

    3
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +23458

    JTherry 54 минуты назад

    "это решение неоднозначное по совокупности факторов..."
    ...Дюк пи*дит, как Би-Би-Си, будучи болельщиком бомжей, ищет лазейку в интервью, чтобы повернуть разговор в свою пользу... сказал бы честно, не изворачиваясь, как уж на сковородке, про выбор Питера - "выполняю приказ, мне сверху позвонили"... вип-чиновнику РФС надо обернуть свое вранье в красивый фантик...(

    4
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +8294

    R_a_i_n 1 час назад

    Мы все понимаем, что это беспредел, но так надо было.

    6
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +22

    Болотоход 1 час назад

    Так бы и сказал - все для блекло голубых))

    5
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +5507

    Павелий > Болотоход 37 минут назад

    Можно блекло и не писать. У них даже кричалка есть: "....-....-ГОЛУБЫЕ! ГЕЙ! ГЕЙ!"

    3
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11