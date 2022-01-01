Дюков назвал неоднозначным решение провести Суперкубок в Санкт-Петербурге

Ну, уж если дело в количестве болельщиков, то Лужники побольше, а ссылка на
равное количество, выделенных билетов для болельщиков спартака и других
клубов, но Дюков, ты забыл о стоимости транспортных и гостиничных расходах.
Опять, неравные условия, все твои разговоры по обоснованию, шиты белыми нитками. Недолго вам всем осталось корячиться в высркрвольтных проводах
российского футбола.
Президент РФС Александр Дюков прокомментировал решение провести матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» в Санкт-Петербурге.
«Повлияли ли высказывания отдельных людей из «Спартака» на членов бюро исполкома? Правильно задать вопрос членам бюро исполкома, повлияло это или нет. Мне кажется, какое-то влияние оказало. В РФС не было никаких официальных обращений, заявлений, писем, звонков. Мне неизвестно, чтобы кто-то говорил из клуба с членами бюро исполкома.
Есть набор критериев, по которым осуществлялся выбор места. Петербург с большей вместимостью стадиона, заполняемостью, с большим количеством лож и зоны hospitality способен создать больший доход.
Важный фактор – качественная медиакартинка, стадион лучше готов. Для нас важно, чтобы и телезрители получили комфортный просмотр, их будет десятки миллионов.
У Петербурга есть опыт проведения крупных спортивных мероприятий, как у и Нижнего Новгорода, Казани. У Петербурга есть организационное наследие финала Лиги чемпионов, который не состоялся. Надеюсь, вы согласитесь, что Санкт-Петербург — достойный кандидат на проведение матча.
Был критерий против – принцип нейтральности. Он не был актуален до начала июня 2022 года, хотя турнир проводится почти 20 лет. Да, его надо учитывать, но бюро исполкома посчитало, что принцип нейтральности в том, что команды должны получить равную поддержку болельщиков.
В данном случае мы договорились, что оба клуба получают одинаковую квоту – по 30% от вместимости. Если они будут проданы, то, может быть, будет выделено ещe 10%. В кассы ехать будет не нужно: продажа будет организована онлайн.
Да, игра будет не на нейтральном поле, но болельщиков «Спартака», мы считаем, в Санкт-Петербурге будет больше, чем могло бы быть в Нижнем Новгороде или Казани.
Соглашусь, что это решение неоднозначное по совокупности факторов. Но ситуаций, когда можно принять однозначное решение, почти не бывает», — сказал Дюков.
- Матч состоится 9 июля на «Газпром Арене» в 19:00 мск.
- «Спартак» принял решение играть с «Зенитом» в матче за Суперкубок.
- Ранее московский клуб не исключал бойкот игры из-за ее проведения в Санкт-Петербурге.
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