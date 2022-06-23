«В поле зрения». В «Пари НН» подтвердили интерес к Кутепову

Генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов прокомментировал информацию о скором переходе в клуб экс-защитника «Спартака» Ильи Кутепова.

«Кутепов находится в поле зрения у нашей селекционной службы, но не больше.

Общаемся с игроком, но не могу сказать, что Илья близок к переходу», – заявил Измайлов.

Кутепов покинул «Спартак» в качестве свободного агента.

Он выступал за московский клуб с 2012 года.

В 114 матчах Илья забил 2 гола.

Сообщалось об интересе к нему со стороны «Краснодара», «Торпедо» и неназванного турецкого клуба.

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