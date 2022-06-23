Кутепов близок к переходу в «Пари НН»

Бывший защитник «Спартака» Илья Кутепов получил предложение от «Пари НН».
28-летний футболист считает этот вариант продолжения карьеры наиболее интересным.
Стороны могут заключить контракт в ближайшее время.
- Кутепов покинул «Спартак» в качестве свободного агента.
- Он выступал за московский клуб с 2012 года.
- В 114 матчах Илья забил 2 гола.
- Сообщалось об интересе к нему со стороны «Краснодара», «Торпедо» и неназванного турецкого клуба.
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Источник: «РБ Спорт»