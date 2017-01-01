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Кутепов близок к переходу в «Пари НН»

Бывший защитник «Спартака» Илья Кутепов получил предложение от «Пари НН».

28-летний футболист считает этот вариант продолжения карьеры наиболее интересным.

Стороны могут заключить контракт в ближайшее время.

  • Кутепов покинул «Спартак» в качестве свободного агента.
  • Он выступал за московский клуб с 2012 года.
  • В 114 матчах Илья забил 2 гола.
  • Сообщалось об интересе к нему со стороны «Краснодара», «Торпедо» и неназванного турецкого клуба.

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Источник: «РБ Спорт»

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