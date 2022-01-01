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«Не надо выпендриваться». Павлюченко – об участии «Спартака» в Суперкубке

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко отреагировал на решение московского клуба играть с «Зенитом» в матче за Суперкубок России.

– На мой взгляд, «Спартак» не мог ничего сделать в этой ситуации. И если «Спартак» хочет выиграть Суперкубок, надо просто приезжать в Петербурге и обыгрывать «Зенит».

Неважно, где пройдет этот матч. В любом случае будет хорошая атмосфера, будет хорошая игра. Да, болельщиков «Зенита» будет больше, но в Питере и болельщиков «Спартака» тоже очень много.

И какой смысл вообще бойкотировать этот матч? «Спартаку» надо приехать и показать характер. Этот матч же будет смотреть не только вся наша страна, но и за ее пределами. Ничего страшного в том, что матч пройдет в Петербурге, нет.

– Ну, и, наверное, когда играешь на стадионе, который болеет против тебя, это тоже мотивирует и раззадоривает?

– Когда играют «Зенит» и «Спартак», еще и в Суперкубке, не нужно дополнительно настраиваться. Все взрослые футболисты, все мужики, все понимают, что это кубковый матч и может произойти всe что угодно.

Никто с уверенностью не может сказать сейчас, что «Зенит» выиграет Суперкубок. Шансы сейчас 50 на 50. Не надо выпендриваться, надо ехать в Петербург и играть спокойно.

  • Матч состоится 9 июля на «Газпром Арене» в 19:00 мск.
  • Ранее «Спартак» не исключал бойкот игры из-за ее проведения в Санкт-Петербурге.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +5674

    Давид59 4 минуты назад

    Павлюк иногда дело говорит.

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