«Истеричное и нефутбольное». Ловчев – о руководстве «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев раскритиковал руководство московского клуба.

Он недоволен угрозами спартаковцев бойкотировать матч за Суперкубок России против «Зенита».

«Сегодня у «Спартака» истеричное и нефутбольное руководство. Одно дело тратить деньги на футбол, а другое – в нем разбираться.

Уже не первый раз они подняли такую истеричную кампанию с громкими заявлениями, которые должны кого-то испугать.

Хочу как председатель общества «Спартак», которое владеет исконной буковкой «С» в ромбике без мяча, сказать им: «Спартак» создан не вами, это народное общество и народная команда, и не вами будет оно закрыто.

Не вам решать, выходить из первенства страны или угрожать чем-то еще. Закрыть может только тот, кто его создал – Николай Петрович Старостин», – сказал Ловчев.

В итоге «Спартак» официально подтвердил свое участие в Суперкубке.

Матч с «Зенитом» состоится 9 июля на «Газпром Арене» в 19:00 мск.

Ранее москвичи не исключали бойкот игры из-за ее проведения в Санкт-Петербурге.

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