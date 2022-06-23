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  • «Истеричное и нефутбольное». Ловчев – о руководстве «Спартака»

«Истеричное и нефутбольное». Ловчев – о руководстве «Спартака»

23 июня 2022, 07:42
21

Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев раскритиковал руководство московского клуба.

Он недоволен угрозами спартаковцев бойкотировать матч за Суперкубок России против «Зенита».

«Сегодня у «Спартака» истеричное и нефутбольное руководство. Одно дело тратить деньги на футбол, а другое – в нем разбираться.

Уже не первый раз они подняли такую истеричную кампанию с громкими заявлениями, которые должны кого-то испугать.

Хочу как председатель общества «Спартак», которое владеет исконной буковкой «С» в ромбике без мяча, сказать им: «Спартак» создан не вами, это народное общество и народная команда, и не вами будет оно закрыто.

Не вам решать, выходить из первенства страны или угрожать чем-то еще. Закрыть может только тот, кто его создал – Николай Петрович Старостин», – сказал Ловчев.

  • В итоге «Спартак» официально подтвердил свое участие в Суперкубке.
  • Матч с «Зенитом» состоится 9 июля на «Газпром Арене» в 19:00 мск.
  • Ранее москвичи не исключали бойкот игры из-за ее проведения в Санкт-Петербурге.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Ловчев Евгений
Комментарии (21)
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ilichkadr
1655963218
Молодец, Ловчев! Так и надо поступать с зажравшимися денежными мешками, возомнившими себя хозяевами жизни. Жулик! Все-таки надо тебе дать коленом! Надо! Надо!
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alex1951
1655963340
Если,кто то из старой гвардии высказывается,то почему то сразу - дебил,шизик,маразматик. А ведь сегодняшние руководители (руками водят) по большому - дилетанты. Где ваши результаты? Ответ один :стариков никто не слушает,типа ваше время ку-ку.....
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paracetamol
1655965862
Свини, что с них взять?
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NewLife
1655966048
Ловчев сгнил на срач тв. Ему подходит мем Ярослава Гашека: если вы такие умные, чего же вы строем не ходите. Заведи себе дворовую команду и покажи класс.
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Давид59
1655967142
На Ловчева наезжают только те, кто его не знает. Молодняк, короче. Ребята, почитайте, кто это такой, прежде, чем наезжать на него. Говорит он всегда дело, в отличие от Колоскова, который всегда был чиновником и говорит только лозунгами.
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Plyash
1655969018
В любом случае Ловчев говорит,что думает,а это сейчас дорогого стоит.В то время,когда он играл за Спартак,команда практически всегда в призёрах была,а сборная серебро на Евро брала.Регалий и заслуг его перечислять не стану,только молодым долбоносикам напомню,что Ловчев играл за сб.Мира против Бразилии в прощальном матче Гарринчи.Подскажу,что за сб.Мира играли из наших ещё только Яшин и Шестернёв,они там прописаны были.
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alp
1655973900
сегодня радуют спартаковские ветераны адекватными высказываниями в адрес нынешнего руководства кб.. Евгений Серафимович, вот, пожалуйста... чуть позже, Ромка Павлюченко.. день седня какой то особенный, чтоле?
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JTherry
1655975705
"Спартак создан не вами, это народное общество и народная команда, и не вами будет оно закрыто..." ...заговариваться стал Ловчев: как Старостин может что-то "закрыть"..? можно владеть "исконной буковкой «С» в ромбике без мяча", но "зачем же стулья ломать" и лепить горбатого о "закрытии", кто вообще о нем говорил..? критиковать нужно аргументированно, тогда это будет похоже не на базар в газпрём-срач-тв, откуда слышатся одни истерики: все дураки кругом, один ЛЕС - на белом коне и флажком с "исконной буковкой "С"...
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