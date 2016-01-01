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«Истеричное и нефутбольное». Ловчев – о руководстве «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев раскритиковал руководство московского клуба.

Он недоволен угрозами спартаковцев бойкотировать матч за Суперкубок России против «Зенита».

«Сегодня у «Спартака» истеричное и нефутбольное руководство. Одно дело тратить деньги на футбол, а другое – в нем разбираться.

Уже не первый раз они подняли такую истеричную кампанию с громкими заявлениями, которые должны кого-то испугать.

Хочу как председатель общества «Спартак», которое владеет исконной буковкой «С» в ромбике без мяча, сказать им: «Спартак» создан не вами, это народное общество и народная команда, и не вами будет оно закрыто.

Не вам решать, выходить из первенства страны или угрожать чем-то еще. Закрыть может только тот, кто его создал – Николай Петрович Старостин», – сказал Ловчев.

  • В итоге «Спартак» официально подтвердил свое участие в Суперкубке.
  • Матч с «Зенитом» состоится 9 июля на «Газпром Арене» в 19:00 мск.
  • Ранее москвичи не исключали бойкот игры из-за ее проведения в Санкт-Петербурге.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии9
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    Рейтинг: +640

    Конопляных дел мастер 2 минуты назад

    В Спартаке ныть. Гыгыгы

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    Рейтинг: +5674

    Давид59 4 минуты назад

    На Ловчева наезжают только те, кто его не знает. Молодняк, короче. Ребята, почитайте, кто это такой, прежде, чем наезжать на него. Говорит он всегда дело, в отличие от Колоскова, который всегда был чиновником и говорит только лозунгами.

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    Рейтинг: +14517

    NewLife 23 минуты назад

    Ловчев сгнил на срач тв. Ему подходит мем Ярослава Гашека: если вы такие умные, чего же вы строем не ходите. Заведи себе дворовую команду и покажи класс.

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    Рейтинг: +16429

    paracetamol 26 минут назад

    Свини, что с них взять?

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    Рейтинг: +83

    не сайт а фуфло 1 час назад

    позор воровскому зениту клубу милерка вора кончелыжного

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    Рейтинг: +10738

    alex1951 1 час назад

    Если,кто то из старой гвардии высказывается,то почему то сразу - дебил,шизик,маразматик.
    А ведь сегодняшние руководители (руками водят) по большому - дилетанты.
    Где ваши результаты?
    Ответ один :стариков никто не слушает,типа ваше время ку-ку.....

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    Рейтинг: +16083

    ilichkadr 1 час назад

    Молодец, Ловчев! Так и надо поступать с зажравшимися денежными мешками, возомнившими себя хозяевами жизни.
    Жулик! Все-таки надо тебе дать коленом! Надо! Надо!

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    Рейтинг: +1050

    fakeid 1 час назад

    не так давно он чуть точнее высказывался)))

    https://www.youtube.com/watch?v=MiPFRgwja_g

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    Рейтинг: +83

    не сайт а фуфло > fakeid 1 час назад

    лай девочка ты только это можешь тупая малолетка

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