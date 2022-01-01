Лебеденко: «Зенит» – это «Бавария». Они могут позволить купить любого игрока»

Почему-то только Зенит по игре далеко не Бавария.Лебеденко,попейте лучше рассольчику...
Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко высказал мнение о конкуренции в чемпионате России.
– Как вам видится ситуация с конкуренцией в РПЛ? «Зенит» за последние четыре года показал себя доминирующей силой в этом отношении.
– Да, «Зенит» в какой-то степени сейчас – это «Бавария». Они могут позволить купить любого игрока, хорошо проявившего себя. Тем самым забрать сильных ребят у других команд. Наверное, в ближайшем будущем у «Зенита» нет конкурентов.
– Когда вы говорите, что «Зенит» «может позволить купить любого», то имеете в виду, что его сила – в деньгах?
– Футбол – это бизнес. Как я говорил ранее, в него играют не деньги, но хорошие футболисты. А на них надо тратиться.
- «Зенит» выиграл чемпионат четыре раза подряд.
- «Торпедо» в следующем сезоне сыграет в РПЛ.
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