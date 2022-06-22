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  • Лебеденко: «Зенит» – это «Бавария». Они могут позволить купить любого игрока»

Лебеденко: «Зенит» – это «Бавария». Они могут позволить купить любого игрока»

22 июня 2022, 22:13
5

Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко высказал мнение о конкуренции в чемпионате России.

– Как вам видится ситуация с конкуренцией в РПЛ? «Зенит» за последние четыре года показал себя доминирующей силой в этом отношении.

– Да, «Зенит» в какой-то степени сейчас – это «Бавария». Они могут позволить купить любого игрока, хорошо проявившего себя. Тем самым забрать сильных ребят у других команд. Наверное, в ближайшем будущем у «Зенита» нет конкурентов.

– Когда вы говорите, что «Зенит» «может позволить купить любого», то имеете в виду, что его сила – в деньгах?

– Футбол – это бизнес. Как я говорил ранее, в него играют не деньги, но хорошие футболисты. А на них надо тратиться.

  • «Зенит» выиграл чемпионат четыре раза подряд.
  • «Торпедо» в следующем сезоне сыграет в РПЛ.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Лебеденко Игорь
Комментарии (5)
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Plyash
1655930598
Почему-то только Зенит по игре далеко не Бавария.Лебеденко,попейте лучше рассольчику...
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Дядя Серёжа
1655948184
Сила в газпроме, газпром в деньгах, деньги в газпроме, газпром в силе... Так они с РФС и жили...
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