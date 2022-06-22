Агент Кокорина рассказал, когда форвард вернется в «Фиорентину»

Агент нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина Тимофей Бердышев рассказал о дальнейших планах россиянина.

«Кокорин возвращается из отпуска в начале июля. Какого числа? Точную дату вам сказать не могу. Но все идет по плану. Александр начнет работу на сборах с «Фиорентиной» в июле», – сказал агент.

В прошедшем сезоне Кокорин провел за «Фиорентину» 11 матчей.

У него ни одного результативного действия за клуб.

Контракт форварда с итальянской командой рассчитан до лета 2024 года.

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