«Выстрел себе в ногу». ВОБ – об отказе фанатов «Динамо» ходить на матчи

Глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин прокомментировал отказ фанатов «Динамо» ходить на матчи. Он связан с введением Fan ID.

«Сезон-2021/22 для «Динамо» оказался успешным и прорывным по сравнению с предыдущими годами. Выход в финал Кубка России и борьба за призовую тройку в чемпионате вызвала небывалый интерес болельщиков и приток аудитории на стадион, которая до этого пребывала в спящем состоянии.

Когда зимой фанаты «Зенита», «Спартака» и других ключевых объединений объявляли о бойкоте, болельщики «Динамо» поддержали общую озабоченность из-за введения Fan ID, но не стали бойкотировать, потому что не хотели упустить такой хороший для команды сезон.

Сейчас же есть фанатская консолидированность. «Динамо» не отделяет себя от других футбольных болельщиков. По этой причине актив динамовцев был вынужден пойти на крайние меры, чтобы сделать самим себе выстрел в ногу и лишить себя посещения матчей любимой команды», – сказал Шпрыгин.

Чемпионат стартует 15 июля 2022 года, а завершится 3 июня 2023 года.

Полностью календарь можно посмотреть здесь.

Действующий чемпион России – «Зенит».

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